به گزارش خبرگزاری مهر، نشست مشترک خبری دو جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر و جشنواره فرهنگی و هنری شمسه با موضوع " تعامل دو جشنواره تئاتر فجر و شمسه " یکشنبه 17 مهرماه ساعت 10:30 در سالن کنفرانس مجموعه تئاترشهر برگزار می‌شود.

دبیران دو جشنواره شمسه و تئاتر فجر برای تعامل بیشتر در راستای تثبیت و تحقق شعار " تئاتر برای همه" و پاسخگویی به سوالات خبرنگاران نشست خبری برگزار می‌کنند.

این نشست با حضور محمد ثابت ایمانی دبیرمجموعه جشنواره‌های شمسه، رحمت امینی دبیر جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر و دبیرعلمی و هنری جشنواره شمسه و حمید کیانی رئیس کمیته اطلاع‌رسانی و تبلیغات جشنواره شمسه در سالن کنفرانس مجموعه تئاترشهر برگزار می‌شود.