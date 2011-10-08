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۱۶ مهر ۱۳۹۰، ۱۰:۳۰

نشست مشترک خبری دو جشنواره تئاتر فجر و شمسه برگزار می‌شود

نشست مشترک خبری دو جشنواره تئاتر فجر و شمسه برگزار می‌شود

نشست مشترک خبری دو جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر و جشنواره فرهنگی و هنری شمسه با موضوع "تعامل دو جشنواره تئاتر فجر و شمسه " یکشنبه 17 مهرماه برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، نشست مشترک خبری دو جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر و جشنواره فرهنگی و هنری شمسه با موضوع " تعامل دو جشنواره تئاتر فجر و شمسه " یکشنبه 17 مهرماه ساعت 10:30 در سالن کنفرانس مجموعه تئاترشهر برگزار می‌شود.

دبیران دو جشنواره شمسه و تئاتر فجر برای تعامل بیشتر در راستای تثبیت و تحقق شعار " تئاتر برای همه" و پاسخگویی به سوالات خبرنگاران نشست خبری برگزار می‌کنند.

این نشست با حضور محمد ثابت ایمانی دبیرمجموعه جشنواره‌های شمسه، رحمت امینی دبیر جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر و دبیرعلمی و هنری جشنواره شمسه و حمید کیانی رئیس کمیته اطلاع‌رسانی و تبلیغات جشنواره شمسه در سالن کنفرانس مجموعه تئاترشهر برگزار می‌شود.

کد مطلب 1426923

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