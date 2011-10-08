اولین جشنواره بازی های بومی و محلی با اسب برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، بعد از ظهر جمعه در محل ورزشگاه 22 گولان شهر سنندج و با همت میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و با همکاری اداره کل تربیت بدنی، و هیئت سوارکاری استان کردستان اولین جشنواره بایهای بومی و محلی با اسب برگزار شد.

این جشنواره جهت احیای سوارکاری در استان و توجه بیشتر به بازی های بومی و محلی برگزار شد و انتظار می رود بتوانیم در سالهای آینده این جشنواره به شکل های منطقه ای و کشوری به میزبانی استان کردستان برگزار کنیم.

این جشنواره در رشته های پرچم برداری، مارپیچ، امداد و سوار خوب در دو بخش آقایان و بانوان در استادیوم 22 گولان برگزار شد که در پایان در رشته پرچم برداری "آرام میهمی"، در رشته مارپیچ و امداد "کمال سلیمی زند" عناوین اول را کسب کردند.

در رشته زیبایی و سوار خوب "دیاکو میهمی" در جایگاه اول قرار گرفت.

در رشته مارپیچ و امداد بانوان به ترتیب "سمیه یاری" و "لیلی تیمن" مقام اول این دوره از رقابتها را به خود اختصاص دادند.

جشنواره بازیهای محلی با اسب با شرکت 50 سوارکار از شهرستان های مختلف استان کردستان برگزار شد.