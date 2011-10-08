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۱۶ مهر ۱۳۹۰، ۱۰:۴۹

با شرکت 50 سوارکار/

اولین جشنواره بازی های بومی و محلی با اسب برگزار شد

اولین جشنواره بازی های بومی و محلی با اسب برگزار شد

سنندج - خبرگزاری مهر: به همت اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کردستان اولین جشنواره بازیهای بومی و محلی با اسب در سنندج برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، بعد از ظهر جمعه در محل ورزشگاه 22 گولان شهر سنندج و با همت میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و با همکاری اداره کل تربیت بدنی، و هیئت سوارکاری استان کردستان اولین جشنواره بایهای بومی و محلی با اسب برگزار شد.

 این جشنواره جهت احیای سوارکاری در استان و توجه بیشتر به بازی های بومی و محلی برگزار شد و انتظار می رود بتوانیم در سالهای آینده این جشنواره به شکل های منطقه ای و کشوری به میزبانی استان کردستان برگزار کنیم.

 این جشنواره در رشته های پرچم برداری، مارپیچ، امداد و سوار خوب در دو بخش آقایان و بانوان در استادیوم  22 گولان برگزار شد که در پایان در رشته پرچم برداری "آرام میهمی"، در رشته مارپیچ و امداد "کمال سلیمی زند" عناوین اول را کسب کردند.

در رشته زیبایی و سوار خوب "دیاکو میهمی" در جایگاه اول قرار گرفت.

در رشته مارپیچ و امداد بانوان به ترتیب "سمیه یاری" و "لیلی تیمن" مقام اول این دوره از رقابتها را به خود اختصاص دادند.

جشنواره بازیهای محلی با اسب با شرکت 50 سوارکار از شهرستان های مختلف استان کردستان برگزار شد.

کد مطلب 1426927

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