حمید رضا الوند در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در حال حاضر 485 خانه کودک و نوجوان در استانهای مختلف کشور فعالیت می کنند که تا کنون 395 خانه به بخش خصوصی واگذار شده است.

وی با اشاره به اینکه واگذاری خانه های کودک به بخش خصوصی براساس قانون انجام می شود، تاکید کرد: فقط 90 خانه کودک و نوجوان هم اکنون توسط بخش دولتی اداره می شود که واگذاری این مراکز نیز به مرور انجام می شود.

مسئول دفتر کودک و نوجوان بهزیستی گفت: در حال حاضر 21 هزار و 500 کودک تحت پوشش سازمان بهزیستی هستند که 9 هزار کودک در خانه های کودک و نوجوان زندگی می کنند و 12 هزار و 500 کودک نیز به خانواده های جایگزین سپرده شده اند.

الوند با اشاره به اینکه تائید نهایی قانون جدید فرزند خواندگی در دست انجام است، گفت: با توجه به اینکه قانون قبلی فرزند خواندگی فقط فرزندان بی سرپرست شرایط واگذاری را دارند به همین دلیل فقط 11 درصد کودکان بهزیستی قابل واگذاری به خانواده ها هستند.

به گفته وی، با تصویب قانون جدید تعداد کودکان قابل واگذاری به خانواده بیشتر می شود.