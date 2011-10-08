دستگیری 2 هزار و 100 سارق و شرور توسط 33 هزار نگهبان محله

به گزارش خبرنگار مهر، سردار بهرام نوروزی صبح شنبه در همایش مدیران موسسات خدمات حفاظتی و انتظامی با بیان اینکه بر اساس سند چشم انداز 20 ساله پیشگیری از وقوع جرم در دستور کار نیروی انتظامی قرار گرفته است، گفت: تاکنون 482 موسسه امنیتی و انتظامی در کشور به ثبت رسیده که 33 هزار نگهبان محله در این موسسات مشغول به کارند و به نوعی می توان گفت که 99 هزار شغل ایجاد شده است.

وی افزود: تاکنون 2 هزار و 361 قرارداد با این موسسات در سطح کشور منعقد شده که 13 هزار نفر از نگهبانان محله و همچنین هزار و 354 مدیر موسسات آموزش های لازم را دیده اند.

رئیس پلیس پیشگیری ناجا از واگذاری 7 هزار و 318 مورد تجهیزات دفاعی به نگهبانان و موسسات خبر داد و افزود: افزایش آسایش و امنیت در محلات، تامین امنیت برای توسعه اقتصادی و همچنین مشارکت مردمی برای امنیت عمومی در دستور کار نیروی انتظامی و موسسات تامینی و انتظامی قرار دارد.

وی با بیان اینکه تاکنون 866 مورد مشروبات الکلی، قاچاق، سلاح و ... توسط نگهبانان محله کشف و ضبط شده است، گفت: تشکیل 3 هزار و 179 پرونده توسط این موسسات قابل تامل است لذا پیشنهاد می کنیم در آینده تعداد نگهبانان محلات به 100 هزار نفر افزایش یابد و تمامی نگهبانان به دیسین و موتورسیکلت تجهیز شوند.