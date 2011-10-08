تهیه اولین نقشه رنگی از بزرگترین قمر زحل

به گزارش خبرگزاری مهر، کاوشگر کاسینی در مدت 6 سال ماموریت خود اطلاعاتی را از تیتان، بزرگترین قمر سیاره زحل جمع آوری کرد.

اکنون گروهی بین المللی از ستاره شناسان به سرپرستی محققان دانشگاه نانته در فرانسه با استفاده از تصاویری مادون قرمزی که کاسینی با دستگاه Vims (طیف نگار نقشه برداری بصری و مادون قرمز) جمع آوری کرده بود اولین نقشه تمام رنگی از این قمر را تهیه کردند.

این تصاویر در طول 78 پروازی که کاسینی تا جولای 2004 و پیش از ورود به مدار زحل از نزدیکی تیتان انجام داد گرفته شده اند.

براساس گزارش یونیورس تودی، بنابراین دستگاه طیف نگار Vims برای مطالعه بر روی تیتان موقعیتهای کمی در اختیار داشته است. این بدان معنی است که این نقشه رنگی در برخی مناطق جزئیات دقیق تری را نسبت به مناطق دیگر نشان می دهد.

به گفته این محققان، تصاویر پس زمینه با وضوع تصویر پایین گرفته شده اند درحالی که تصاویر فوقانی با وضوح تصویر بالا گرفته شده اند و جزئیات را با کیفیت 500 متر در پیکسل نشان می دهند.

این کاوشگر قرار است 48 پرواز از نزدیک دیگر نیز تا سال 2017 در مدار تیتان انجام دهد. به همین دلیل در آینده، این روش نقشه برداری رنگی اجازه می دهد که سطح و اتمسفر تیتان را که با عبور فصول تغییر می کنند مشاهده کرد.



