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۷ دی ۱۳۸۳، ۱۰:۳۸

نمايش ضريح مهرباني در قاب عكس ها

نگارخانه ضيع الملك "فرهنگسراي علوم" اقدام به برگزاري نمايشگاه عكس با عنوان "ضريح مهرباني" نموده است.

به گزارش خبرگزاري "مهر" اين نمايشگاه كه با همكاري فرهنگسراي قرآن برگزارمي شود شامل تصاوير تعويض و نصب ضريح جديد حرم امام رضا (ع) مي باشد و از تاريخ 12 دي ماه به مدت 10 روز از ساعت 9 الي 18 در نگارخانه صنيع الملك داير مي باشد.

لازم به ذكر است اين ضريح ، پنجمين ضريحي است كه كار گذاشته شده است و توسط استاد "محمود فرشچيان" طراحي و در16 اسفند 79 نصب شده است.

روابط عمومي فرهنگسراي علوم اعلام كرد: علاقمندان مي توانند جهت كسب اطلاعات بيشتر و يا بازديد از نمايشگاه به نشاني : ميدان بريانك ، خيابان شهيد دعوتي ، ابتداي خيابان خوش جنوبي ، خيابان امير قلي ، فرهنگسراي علوم ، نگارخانه صنيع الملك مراجعه فرمايند.

کد مطلب 142696

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