نمايش ضريح مهرباني در قاب عكس ها

به گزارش خبرگزاري "مهر" اين نمايشگاه كه با همكاري فرهنگسراي قرآن برگزارمي شود شامل تصاوير تعويض و نصب ضريح جديد حرم امام رضا (ع) مي باشد و از تاريخ 12 دي ماه به مدت 10 روز از ساعت 9 الي 18 در نگارخانه صنيع الملك داير مي باشد.

لازم به ذكر است اين ضريح ، پنجمين ضريحي است كه كار گذاشته شده است و توسط استاد "محمود فرشچيان" طراحي و در16 اسفند 79 نصب شده است.

روابط عمومي فرهنگسراي علوم اعلام كرد: علاقمندان مي توانند جهت كسب اطلاعات بيشتر و يا بازديد از نمايشگاه به نشاني : ميدان بريانك ، خيابان شهيد دعوتي ، ابتداي خيابان خوش جنوبي ، خيابان امير قلي ، فرهنگسراي علوم ، نگارخانه صنيع الملك مراجعه فرمايند.