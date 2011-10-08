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۱۶ مهر ۱۳۹۰، ۱۱:۳۰

جعفری به مهر خبر داد:

افزایش 50 درصدی تعرفه های دامپزشکی

افزایش 50 درصدی تعرفه های دامپزشکی

اهواز - خبرگزاری مهر: معاون بهداشت، توسعه و آموزش سازمان نظام دامپزشکی کشور از افزایش ۵۰ درصدی تعرفه‌های درمانی دامپزشکی تا پایان امسال خبر داد.

امیرعباس جعفری در حاشیه مراسم روز دامپزشکی در اهواز به خبرنگار مهر گفت: نرخ تعرفه های درمانی دامپزشکی از سال ۷۶ تغییری نداشت که در سال ۸۷ تعرفه های جدید صادر شد.

وی افزود: در سال گذشته این تعرفه ها دوباره بازنگری و حداقل ۵۰ درصد به آنها اضافه شده و به وزارت جهاد کشاورزی برای تائید ارسال شده است.

به گفته معاون بهداشت، توسعه و آموزش سازمان نظام دامپزشکی کشور تعرفه‌های جدید دامپزشکی تا پایان امسال اعلام می شود.

جعفری یکی از اهداف سازمان نظام دامپزشکی را توسعه انجمنهای صنفی عنوان کرد و ضمن درخواست از اعضا برای تاسیس انجمنهای صنفی، اضافه کرد: انجمنهای صنفی بازوان نیرومند بخش خصوصی هستند و امیداریم کاندیداهای دور آینده انتخابات توسط انجمن های صنفی معرفی شوند.

معاون بهداشت، توسعه و آموزش سازمان نظام دامپزشکی تصریح کرد: سازمان نظام دامپزشکی کشور ۲۷ هزار عضو دارد که ۱۳ هزار نفر از آنها دامپزشک هستند اما به دلایل مختلف اعضا فعال نیستند و برای تامین بودجه سازمان نظام دامپزشکی فعال شدن اعضا ضرورت دارد.
کد مطلب 1426964

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