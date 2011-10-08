نمایشگاه نقاشی و خوشنویسی دو هنرمند در نگارخانه هنر ایران

به گزارش خبرگزاری مهر، نمایشگاه آثار نقاشی لیلا پیرداوری شامل 20 اثر با تکنیک اکریلیک، رنگ روغن و کلاژ از 18 مهر تا 11 آبان ماه در نگارخانه شماره 1 هنر ایران برگزار می‌شود.

لیلا پیرداوری متولد 1354 است و تاکنون نمایشگاه‌هایی از آثار او در نگارخانه شیران مشهد، آتشزاد، بلاک هوک کالیفرنیا ، گالری برج مان دبی برگزار شده است. وی از هنرمندان استان خراسان رضوی است و نگارخانه شماره 1 هنر ایران در ادامه برنامه های خود برای نمایش آثار هنرمندان استان ها ، آثار این هنرمند را به نمایش می گذارد.

نمایشگاه نقاشی پیرداوری ساعت 15 دوشنبه 18 مهرماه در نگارخانه شماره 1 هنر ایران واقع در خیابان انقلاب، خیابان خارک گشایش می یابد و تا 11 آبان ماه ادامه دارد.

نمایشگاه آثار خوشنویسی ثمانه قاسم پور نیز از 20 مهرماه در نگارخانه شماره 2 هنر ایران برگزار می‌شود.

در این نمایشگاه 20 اثر از قاسم پور از 20 مهر تا اول آبان ماه در این نگارخانه به نمایش گذاشته خواهد شد.

ثمانه قاسم پور متولد 1370 است و نگارخانه شماره 2 هنر ایران که برای حمایت از دانشجویان به نمایش آثار دانشجویی اختصاص یافته است، نمایشگاه آثار این هنرمند را برگزار می کند.

نمایشگاه آثار قاسم پور ساعت 15 چهارشنبه 20 مهرماه در نگارخانه شماره 2 هنر ایران واقع در خیابان استاد نجات اللهی، کوچه ارشد، شماره 10 گشایش می یابد و این نمایشگاه تا اول آبان ماه برپاست.