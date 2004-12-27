بزودي طرحي براي جايگزين شدن كنكور ارايه مي دهيم

حميد سعادت در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر با بيان اين مطلب گفت: تغيير روش برگزاري آزمون سراسري و جايگزين شدن متد و شيوه آموزشي به جاي آن امري است كه در حال حاضر در كميسيون آموزش و تحقيقات و همچنين در مركز پژوهشهاي مجلس در حال بررسي است .

وي افزود: در حال حاضرطرح خاصي مطرح نشده و آزمون سال 84 مانند سالهاي گذشته برگزار خواهد شد .

وي خاطر نشان كرد: با توجه به اينكه كنكور سراسري دغذغه اكثر خانواده ها ، دانش آموزان ، آموزش و پرورش و... است نمايندگان مجلس به دنبال اين امر هستند كه طرحي بدين منظور به تصويب برسانند تا بيش ازاين استعدادهاي دانش آموزان كشته نشود و فكر اساسي براي برگزاري كنكورسراسري باشد.

عضو كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس تاكيد كرد: پس از اينكه تحقيقات كافي از سوي مركز پژوهشها و اين كميسيون صورت گرفت آن وقت طرحي مانند برگزاري كنكور به حالت تدريجي ، برگزاري آزمون هاي مقطعي و.. ارايه خواهد شد تا دانش آموزان با آرامش بيشتري درس بخوانند و همچنين اين شرايط باعث مي شود سن پژوهش نيز در كشور پايين بيايد.