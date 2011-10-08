میزان خودکشی در بناب بیش از میانگین آذربایجان شرقی است

به گزارش خبرگزاری مهر، رحیم شکرانی در کارگروه سلامت و امنیت غذایی شهرستان بناب اظهار داشت: طرح نیازسنجی سلامت در بناب به اتمام رسیده و با اجرای این طرح مهم، مشکلات و دغدغه‌های بهداشت و سلامت بناب و روستاهای تابع این شهرستان شناسایی شدند.



به گفته شکرانی، بالا بودن اضافـه وزن در 12.5 درصد از کل دانش‌آموزان این شهرستان از دیگر مشکلات عدیده بهداشت و سلامت در بناب است.

وی افزود: وی دفع غیربهداشتی زباله در اکثر روستاها، دفع غیر بهداشتی فاضلاب شهرستان بناب و حیوان گزیدگی عمده مشکلات بخش سلامت شهرستان بناب را تشکیل می دهند.



مدیر شبکه بهداشت و درمان بناب همچنین علت کاهش پزشکان در روستاهای بناب را پایین بودن ضریب محرومیت شهرستان نسبت به شهرهای دیگر استان اعلام کرد و گفت: شهرستان بناب به علت فاصله نزدیک روستاهای آن با شهرستان، جزو مناطق کم محروم محسوب شده و به عنوان شهر برخوردار شناخته شده است، بنابراین حقوق و بیمه پزشکان کفاف نکرده و آنها از ادامه همکاری منصرف می‌شوند.



همچنین در این نشست اسدالله مجتبی پور، شهردار بناب به ساماندهی «قوبی چای» اشاره کرده و تصریح کرد: بیش از دو و نیم میلیارد تومان اعتبار از محل منابع استانداری و شهرداری در طول شش سال گذشته توسط شهرداری به ساماندهی «قوبی چای» تخصیص داده شده است.



مجتبی پور افزود: هر زمان پساب‌های خانگی که در حال سرازیر شدن به «قوبی چای» است قطع شوند، شهرداری آماده است از همان نقطه عملیات لایروبی را آغاز کند.

به گفته وی، شهرداری در اجرای مصوبات قبلی کار گروه و همچنین اقدام نسبت به حل معضل قوبی چای هیچ‌گونه کوتاهی نکرده است.