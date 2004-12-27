فرودگاه امام را بدون تاو بازگشايي كنيم

وي كه نخواست نامش ذكر شود، در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري"مهر" با اعلام اين كه فرودگاه بين المللي امام خميني(ره) براي بازگشايي دوباره از هر نظر آماده است، تاكيد كرد: موفقيت در اين امر به يكسري تمهيدات ويژه نياز دارد.

اين مقام مسئول در سازمان هواپيمايي اعلام كرد: درصورتي كه فرودگاه امام خميني(ره) با روند عادي به بهره برداري دوباره برسد، در آينده يكسري مشكلات بر سر راه آن پيش خواهد آمد.

وي با اشاره به اين كه پيش از اين طرح هاي كه داراي نواقصي بوده اند، به بهره برداري رسيده اند، توضيح داد: بعضا مشاهده شده، طرح هايي كه داراي نواقصي بودند با بهره داري به مرور زمان آن نواقص برطرف شد و در اين شرايط نيز فرودگاه بين المللي امام خميني(ره) -كه سرمايه گذاري كلاني در آنجا صورت گرفته است، مي تواند بدون حضور شركت تركيه اي تاو بار ديگربازگشايي كرد.

اين مقام مسئول در سازمان هواپيمايي ادامه داد: درصورتي كه مشكلات امنيتي حضور شركت تركيه اي "تاو" در فرودگاه بين المللي امام خميني(ره) حل شد و مجلس نيز مجوز حضور اين شركت را صادر كرد در آن زمان شركت خارجي نيز مي تواند در اين فرودگاه حضور يابد.

وي تصريح كرد: هم اكنون با واگذاري هندلينگ ( خدمات رفاهي فرودگاه) فرودگاه بين المللي امام خميني(ره) به يك شركت هواپيمايي داخلي و هماهنگي نيروهاي نظامي و انتظامي، گمرك و وزارت راه و ترابري مي توان در اسرع وقت فرودگاه را به بهره برداري دوباره رساند.

چندي پيش نيز سرپرست سازمان هواپيمايي كشور در گفت و گو با خبرنگار"مهر" گفته بود: هم اكنون فرودگاه بين المللي امام خميني(ره) به لحاظ فنس كشي اطراف فرودگاه، استقرار نيروهاي انتظامي، سپاه و گمرك، وضعيت برق و امكانات آب فرودگاه هيچ گونه مشكلي ندارد.

وي البته اين مطلب را نيز گفته بود: درحال حاضر مي توان براي ساخت ترمينال و ديگر بخش هاي فرودگاهها در كشور حدالامكان از توان نيروهاي داخلي استفاده كرد چرا كه نيروها و متخصصان داخلي درجهت ساخت و بهره برداري از فرودگاه ها از توانايي لازم برخوردار هستند.

