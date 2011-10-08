17 ایراد شورای نگهبان به لایحه مربوط به دیوان عدالت/ تایید افزایش تعطیلی عید فطر

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، عباسعلی کدخدایی در نشست خبری صبح روز شنبه از بررسی لایحه تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری خبر داد و گفت: این مصوبه از نظر شورای نگهبان 17 ایراد و ابهام دارد.

به گفته کدخدایی برخی از موارد مغایر اصول قانون اساسی است و در برخی دیگر نیز ابهام وجود دارد.

سخنگوی شورای نگهبان از تایید لایحه افزایش تعطیلی عید فطر، طرح دو فوریتی اصلاح بند "ب" ماده 44 قانون برنامه 5 ساله پنجم توسعه، لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در مجموع مدارک تحقیقات حمل و نقل بین المللی خبر داد.

به گفته کدخدایی شورای نگهبان همچنین مصوبات مجلس شامل لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در برنامه بین المللی سامانه کاوش و نجات از طریق ماهواره، طرح استفساریه جزء یک بند ب تبصره 2 ماده 76 قانون تامین اجتماعی اصلاحی مصوب 1379، لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در فدراسیون بین المللی راه، لایحه عضویت مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن در کنسرسیوم بین المللی زمین لغزش، لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در کمیسیون هیدروگرافی منطقه ای ناحیه دریایی راپمی، اساسنامه صندوق خدمات درمانی، اصلاح اساسنامه شرکت نیروگاه های اتمی ، اصلاح اساسنامه شرکت غنی سازی اورانیوم ایران، اصلاح اساسنامه شرکت مادر تخصصی تولید و توسعه انرژی اتمی ایران و اصلاح اساسنامه شرکت مادر تخصصی تولید مواد اولیه و سوخت هسته ای ایران را تایید کرد.

وی خاطر نشان کرد: در بررسی لایحه امور گمرکی از آنجا که بند "پ" این لایحه به افزایش هزینه عمومی می انجامد و طریق جبران آن معلوم نشده، مغایرت اصل 75 قانون اساسی شناخته شد.

به گفته کدخدایی شورای نگهبان در بررسی این لایحه در هفت مورد دیگر نیز ایراد وارد کرده است.

سخنگوی شورای نگهبان گفت: 2 ایراد مد نظر شورای نگهبان در طرح اصلاح موادی از قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب 1363 همچنان به قوت خود باقیست که به محض اصلاح آن اظهار نظر خواهد شد.

به گفته کدخدایی ایراد شورای نگهبان در اصلاح قانون معادن و اساسنامه سازمان منطقه آزاد تجاری - صنعتی ماکو نیز کماکان به قوت خود باقیست.