به گزارش خبرگزاری مهر، نشست تخصصی کودک، شهر و حمل و نقل و ترافیک با حضور جمعی از مسئولان و کارشناسان در حاشیه دومین جشنواره بهترین‌ها برای غنچه‌های شهر برگزار شد.

معاون اجرایی سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران در این نشست با انتقاد از تولید انبوده خودروهای بی کیفیت و غیر استاندارد، اعلام کرد: چرا شرکت‌های خودروساز هرگز به فکر تولید خودروهای ویژه سرویس مدارس و «اتوبوس مدرسه» نیفتاده‌اند؟

وحید نوروزی با طرح این پرسش که ایمنی کودکان در شهر ما چه جایگاهی دارد، گفت: تهران ده‌ها سال به جای این که شهر دوستدار کودک و حتی شهر دوستدار انسان باشد، شهر دوستدار خودرو بوده و شهر و معابر شهری نه تنها برای کودکان بلکه برای شهروندان بزرگسال نیز از ایمنی لازم برخوردار نبوده‌اند.

وی با اشاره به این که اقدامات قابل توجه و گام‌های بلندی که از سوی مدیریت شهری در جهت تبدیل تهران از شهری خودرو محور به شهر انسان محور به عمل آمده‌، اظهار کرد: به رغم انجام این اقدامات هنوز در خیابان‌های شهر، خودروها حکومت می‌کنند و خودروها بر انسان‌ها غلبه کرده‌اند.

نوروزی با بیان این که کمتر از 10 درصد پدر و مادرها برای کودکان خود از صندلی کودک استفاده می‌کنند، تصریح کرد: اغلب والدین نه تنها از صندلی کودک استفاده نمی‌کنند بلکه خیلی از پدرها هنگام رانندگی کودک خود را هم روی زانوی خویش قرار داده و کمربند ایمنی را به صورت مشترک می‌بندند که این اقدام بسیار خطرناک است.

وی با ذکر این نکته که در تولید خودروها باید 51 استاندارد ایمنی رعایت شود، اضافه کرد: در خودروهایی که ویژه جابه‌حایی کودکان تولید می‌شود علاوه بر این 51 استاندارد، 34 استاندارد ویژه کودکان هم باید رعایت شود.

نوروزی با تأکید بر این که میزان حوادث و سوانح رانندگی در خودروهای با قیمت بالای 40 میلیون تومان اعم از خودروهای وارداتی و مونتاژ داخل کمتر از خودروهای پرتیراژ اما ارزان قیمت تولید داخل است، افزود: رانندگان و سرنشینان خودروهای گران قیمت در صورت تصادف به دلیل ایمنی بالا و استحکام بیشتر خودروی شان، کمتر از خودروهای ارزان قیمت آسیب میبینند.

غلامرضا کاظمی‌دینان مدرس ارتباطات نیز در این نشست گفت: ترافیک در زندگی اجتماعی ما به یک هیولا تبدیل شده که راه حل غلبه بر آن توسعه کیفی و کمی حمل و نقل عمومی است، ضمن این که آموزش قانون و رعایت آن به کودکان از جمله مولفه‌های نیل به شهری آرام، ‌حمل و نقلی سالم و ترافیکی روان برای همه شهروندان به ویژه کودکان است.