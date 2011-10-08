به گزارش خبرنگار مهر، ده‌ها ناشر حاضر در دومین نمایشگاه «کتاب دانش‌آموزی و عرضه محصولات فرهنگی» که از صبح امروز (شنبه 16 مهرماه) و با پایان این نمایشگاه خود را آماده ترک آن کرده بودند، سرانجام موفق به این کار شدند.

لحظاتی پیش مسئولان حراست کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان با فک پلمب درهای بسته سالن حجاب اجازه جمع‌آوری کتاب‌ها و لوازم کمک آموزشی را به ناشران حاضر در این نمایشگاه دادند.

در حال حاضر بیش از 70 ناشر کتاب کودک و نوجوان و نیز کتاب‌های آموزشی و کمک آموزشی در حال جمع‌آوری وسایل خود و ترک نمایشگاه هستند.

برزو سریزدی مدیر اجرایی این نمایشگاه لحظاتی پیش در گفتگو با خبرنگار مهر درباره نتایج مذاکرات با مسئولان کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در مورد مشکل به وجود آمده گفت: مقرر شد که مجریان نمایشگاه یعنی انجمن و موسسه منادی تربیت، چکی به همان مبلغ درخواست شده از سوی مسئولان کانون (40 میلیون تومان) البته بدون تاریخ را بدون الزام برای ارایه به بانک جهت وصول به کانون بدهند.

وی افزود: آنها به ما قول تخفیف در مبلغ مذکور را داده‌اند و گفته‌اند حاضرند به اندازه 50 درصد از آن را از ناشران حاضر در نمایشگاه کتاب بخرند.

دومین نمایشگاه کتاب دانش‌آموزی و عرضه محصولات فرهنگی در حالی به کار خود پایان می‌دهد که ناشران حاضر در آن بابت هر متر مربع از غرفه‌ اختصاص یافته به آنها 75 هزار تومان پرداخت کرده‌اند و این در حالی است که بهای هر مترمربع از این غرفه‌ها 150 هزار تومان است. مسئولان انجمن فرهنگی ناشران کتاب کودک و نوجوان تقبل کردند به اندازه نیمی از کل این مبلغ (75 هزار تومان) از ناشران کتاب بخرند.

در همین حال بسیاری از ناشران حاضر در این نمایشگاه از آنچه «فروش رقت‌بار» محصولات فرهنگی‌شان در این نمایشگاه نامیدند، گلایه‌مندند؛ تا جایی که یکی از ناشران مدعی شد که در این نمایشگاه تنها توانسته است 5 عنوان از کتاب‌هایش را به فروش برساند!

متوسط فروش ناشران در 8 روز برپایی این نمایشگاه کمتراز 100 هزار تومان بوده است.