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۱۶ مهر ۱۳۹۰، ۱۱:۲۹

غنچه پور به مهر خبر داد:

249 نفر در طرح سرشماری جیرفت شرکت می کنند

249 نفر در طرح سرشماری جیرفت شرکت می کنند

جیرفت - خبرگزاری مهر: فرماندار جیرفت تعداد مامورین طرح سرشماری عمومی نفوس و مسکن جیرفت را 249 نفر اعلام کرد.

ابراهیم غنچه پور در گفتگو با خبرنگار مهر عنوان داشت: برای اجرای طرح سرشماری 249 نفر مامور سرشماری در جیرفت نیاز داریم.

غنچه پور تعداد افرادی را که در مرحله اول برای انتخاب ماموران سرشماری شرکت کرده اند را دو هزار و 500 نفر بیان کرد و افزود: در حال حاضر تعداد 283 نفر پس از گذراندن مراحل مختلف واجد شرایط برای ورود در کلاسهای آموزشی شده اند.

این مسئول ادامه داد: این افراد پس از گذراندن دوره آموزشی و برگزاری آزمون برای طرح سرشماری آماده می شوند و تعدادی نیز که نمره حد نصاب راکسب نکنند حذف خواهند شد.

وی اجرای طرح سرشماری را برای انجام برنامه ریزی دقیق لازم دانست و ابراز داشت: این طرح کشور را در مسیر رشد و توسعه بیشتر قرار می دهد.

وی با بیان اینکه طرح مذکور از دوم آبان ماه آغاز می شود گفت: با توجه به نقش مردم در این زمینه لازم است شهروندان با مامورین سرشماری همکاری لازم را داشته باشند.

کد مطلب 1427017

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