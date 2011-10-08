سهم 52 میلیون تومانی چهارمحال و بختیاری از اعتبارات سازمان دارالقرآن

مهدی قره‌شیخلو در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: سازمان تبلیغات اسلامی نخستین دستگاهی است که پس از انقلاب اسلامی فعالیت قرآنی را در دستور کار خود قرار داد.

وی افزود: این سازمان از سال 61 فعالیت خود را آغاز کرد و اکنون سه دهه از عمر فعالیتهای قرآنی آن می‌گذرد.

وی با بیان این که در حال حاضر 90 کارشناس خبره و فنی در سازمان دارالقرآن مشغول به فعالیت هستند، گفت: این کارشناسان مسئولیت برنامه‌ریزی، طراحی و تدوین برنامه‌های مختلف قرآنی را برعهده دارند.

رئیس سازمان دارالقرآن کشور توسعه فعالیت‌های آموزشی، ساماندهی مشارکت‌های مردمی در حوزه قرآنی و نظارت بر چاپ و نشر قرآن کریم را سه ماموریت مهم سازمان دارالقرآن دانست و افزود: برنامه‌های این سازمان در راستای تحقق این ماموریت تدوین شده است.

قره‌شیخلو به توسعه موسسه‌های قرآنی در سراسر کشور اشاره کرد و گفت: در حال حاضر یک هزار و 500 موسسه قرآنی در سراسر کشو زیر نظر سازمان تبلیغات اسلامی مشغول فعالیت است.

وی توسعه و نهادینه سازی قرآن بین جوانان روستایی را از اهداف این سازمان برشمرد و تصریح کرد: هم اکنون دوهزار خانه قرآنی در روستا‌های سراسر کشور مشغول آموزش قرآن به روستائیان هستند.

رئیس سازمان دارالقرآن کشور با اشاره به مصوبه شورای فرهنگی انقلاب اسلامی گفت: از سال 85 تا امروز بیش از یک هزار و 200 نفر از حافظان قرآن موفق به کسب مدرک حفاظی شدند.

وی برگزاری 114 کرسی تلاوت قرآن و جشنواره نغمه‌های آسمانی برای برادران کمتر از 18 سال را از برنامه‌های سازمان دارالقرآن عنوان کرد و گفت: این برنامه ها با هدف شناسایی جوانان مستعد برگزار می‌شود.

قره‌شیخلو افزود: تشکیل انجمن خیرین قرآنی، تکریم چهره‌های قرآنی و تقدیر از نفرات برتر مسابقات جهانی حفظ قرآن از دیگر برنامه‌های این سازمان در سال جاری است.

رئیس سازمان دارالقرآن اعتبار این سازمان در سال جاری را چهار میلیارد و 500 میلیون تومان اعلام کرد و گفت: نیمی از این میزان اعتبار مربوط به اقداماتی است که در مرکز انجام می‌گیرد و نیمی دیگر از این میزان اعتبار سهم استانهاست و سهم استان چهارمحال و بختیاری از اعتبارات سازمان دارالقرآن 52 میلیون تومان است.