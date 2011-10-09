کنگره کنفدراسیون قایقرانی آسیا در تهران برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، پانزدهمین کنگره عمومی سالانه و انتخاباتی کنفدراسیون قایقرانی آسیا همزمان با برگزاری مسابقات قایقرانی قهرمانی آسیا و انتخابی المپیک لندن در تهران برگزار می شود.

در این مجمع که روز چهارشنبه هفته جاری در تهران برگزار خواهد شد، انتخابات کنفدراسیون قایقرانی آسیا به منظور معرفی رئیس، نایب رئیسان و دبیرکل این کنفدراسیون انجام می شود.

هم اکنون قلم سیاه از ایران به عنوان دبیرکل کنفدراسیون قایقرانی آسیا در این کنفدراسیون مسئولیت دارد. وی دو دوره پیاپی چهارساله این مسئولیت را برعهده داشته و بار دیگر برای دریافت این پست کاندیدا شده است.

احمد دنیامالی رئیس فدراسیون قایقرانی کشورمان هم به عنوان نماینده قاره آسیا در فدراسیون جهانی کرسی دیگری در این کنفدراسیون دارد. علاوه بر این دو مسعود مهدوی نیا و حسن تیمورتاش نیز در کمیته‌های آب‌های آرام، اسپورت فورد و معلولین آسیا عضویت دارند.

چهاردهمین دوره رقابت‌های قایقرانی آب‌های آرام آسیا و انتخابی المپیک لندن از 21 تا 24 مهرماه در تهران برگزار می شود.