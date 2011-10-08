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۱۶ مهر ۱۳۹۰، ۱۱:۴۴

مستند "رضای رضوان" از شبکه آموزش پخش می‌شود

مستند "رضای رضوان" از شبکه آموزش پخش می‌شود

مستند "رضای رضوان" به کارگردانی مجید مجیدی به مناسبت ولادت امام رضا (ع) امشب 16 مهر ماه از شبکه آموزش روی آنتن می‌رود.

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه آموزش به مناسبت ولات امام رضا (ع) برنامه‌هایی را با همین مضمون به روی آنتن خواهد برد.
 مستند "رضای رضوان" پیرامون عشق کفشداران حرم مطهر حضرت امام رضا‏(ع) در خدمت رسانی به زوار حرم مطهر ثامن الحجج و شرح لذت این توفیق از زبان خود آنها به کارگردانی مجید مجیدی است.

این مستند امشب 16 مهر ماه ساعت 22:40 و تکرار آن فردا یکشنبه 17 مهر ماه ساعت 13:50 از شبکه آموزش به روی آنتن خواهد رفت.

همچنین مجموعه "ضریح نور" در دو قسمت 45 دقیقه‌ای چگونگی ساخت حرم امام رضا(ع) از ابتدا تاکنون را به نمایش می‌گذارد.
این مجموعه نیز امشب و فردا شب 16 و 17 مهر ماه ساعت 23:15 از شبکه پخش می‌شود.

مستند "ایران زیبا" نیز از دیگر برنامه‌های شبکه به مناسبت ولادت امام هشتم (ع) است که 16 و 17 مهر ماه ساعت 17:15 از شبکه آموزش به روی آنتن می‌رود.

کد مطلب 1427048

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