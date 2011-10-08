60 درصد تصادفات گلستان مربوط به موتورسواران است

به گزارش خبرنگار مهر، علی زینلی پیش از ظهر شنبه در حاشیه دومین همایش ارتقاء فرهنگ ایمنی تردد موتورسواران و عابرین پیاده افزود: استان گلستان به جهت قرار گرفتن در مسیر بارگاه ملکوتی امام رضا (ع) از ویژگی ترافیکی خاصی برخوردار بوده و استانی مسافر پذیر محسوب می شود.

وی اظهار داشت: فراوانی استفاده از موتورسیکلت نیز باعث شده که بیش از 60 درصد سوانح و متوفیات مربوط به موتورسواران و عابرین پیاده باشد.

وی عنوان کرد: برای این مهم برنامه های مدونی در زمینه ارائه آموزش به دانش آموزان در مدارس حاشیه راه و موتور سواران و عابرین پیاده در روستاهای پر حادثه در دست اقدام داریم که در اجرای بهینه این امر همدلی و تعامل دستگاههای ذیربط ضروری است.

رئیس اداره ایمنی و ترافیک اداره کل حمل و نقل گلستان، برگزاری این گردهمایی با مشارکت اداره کل حمل و نقل و پلیس راهور و پلیس راه و استانداری گلستان در راستای اثر گذاری بیشتر در کاهش سوانح و تلفات جاده ای برای دو قشر موتورسوارن و عابرین پیاده بوده که از آسیب پذیر ترین بهره برداران جاده ای محسوب می شوند.



شایان ذکر است در این همایش برنامه آموزش ایمنی در قالب نمایش و علاوه بر اهداء تعدادی کلاه ایمنی اقلام و بسته های آموزشی نظیر پوستر، دفترچه یادداشت، بنر، بروشور و .... بین موتورسواران شرکت کنندگان توزیع شد.