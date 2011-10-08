سفر مهمانپرست به مسکو بیانگر سرعت در توسعه روابط است

به گزارش خبرگزاری مهر، "آلکساندر لوکاشویچ" سخنگوی وزارت امور خارجه فدراسیون روسیه طی یک کنفرانس مطبوعاتی در مسکو، ضمن اشاره به سفر این هفته "رامین مهمانپرست" سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران به روسیه اظهار داشت در شرایطی که دیدار مقام های رسمی دو کشور به طور فعال جریان دارد، سفر سخنگوی وزارت امور خارجه ایران شاخص دیگری است که بیانگر سرعت در توسعه روابط دو کشور است.

وی افزود: البته این امر کاملا قابل درک است، زیرا ایران همسایه دیرینه و خوب ما است و ما درصدد توسعه همکاری های چند جانبه هستیم.



لوکاشویچ خاطرنشان کرد که در روابط ایران و روسیه در ماههای اخیر تبادل فشرده هیئت ها صورت گرفته و نیروگاه هسته ای بوشهر به عنوان نقطه عطف همکاری های دوجانبه راه اندازی شده و به طور کامل تحت کنترل آژانس بین المللی انرژی اتمی قرار گرفته و این موضوع هم نشانگر آن است که روابط روسیه با کشور همسایه ایران در سطح عالی قرار دارد.