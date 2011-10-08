دفتر نظارت و ارزیابی وزارت علوم از 600 دانشگاه کشور بازدید کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، در راستای ارتقا کیفیت آموزش عالی در سال 1390-1389 تعداد 600 بازدید نظارت و ارزیابی از دانشگاهها و موسسات اموزش عالی اعم از دولتی، آزاد اسلامی، غیر دولتی - غیر انتفاعی، جامع علمی کاربردی، پیام نور و موسسات آموزش عالی آزاد از سوی دفتر نظارت و ارزیابی آموزش عالی وزارت علوم انجام گرفت.

بازدید از مراکز آموزش عالی با هدف بررسی چگونگی انجام فعالیت های آموزشی، فرهنگی، پژوهشی و اجرایی مراکز مذکور در استانهای کشور و با همکاری کارشناسان دفتر نظارت و ارزیابی آموزش عالی در قالب تیم های اعزامی به دانشگاهها و مراکز آموزش عالی، همچنین اعضای هیئت علمی متخصص در امور نظارت و ارزیابی در دانشگاههای منتخب واقع در هر استان انجام گرفته است.