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۱۶ مهر ۱۳۹۰، ۱۵:۳۴

با بررسی کیفیت آموزشی/

دفتر نظارت و ارزیابی وزارت علوم از 600 دانشگاه کشور بازدید کرد

دفتر نظارت و ارزیابی وزارت علوم از 600 دانشگاه کشور بازدید کرد

تیم های اعزامی دفتر نظارت و ارزیابی آموزش عالی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با انجام 600 مورد بازدید از دانشگاهها و موسسات آموزش عالی کشور، کیفیت آموزشی و چگونگی انجام برخی از فعالیتهای این مراکز را ارزیابی قرار دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر، در راستای ارتقا کیفیت آموزش عالی در سال 1390-1389 تعداد 600 بازدید نظارت و ارزیابی از دانشگاهها و موسسات اموزش عالی اعم از دولتی، آزاد اسلامی، غیر دولتی - غیر انتفاعی، جامع علمی کاربردی، پیام نور و موسسات آموزش عالی آزاد از سوی دفتر نظارت و ارزیابی آموزش عالی وزارت علوم انجام گرفت.

بازدید از مراکز آموزش عالی با هدف بررسی چگونگی انجام فعالیت های آموزشی، فرهنگی، پژوهشی و اجرایی مراکز مذکور در استانهای کشور و با همکاری کارشناسان دفتر نظارت و ارزیابی آموزش عالی در قالب تیم های اعزامی به دانشگاهها و مراکز آموزش عالی، همچنین اعضای هیئت علمی متخصص در امور نظارت و ارزیابی در دانشگاههای منتخب واقع در هر استان انجام گرفته است.

کد مطلب 1427056

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