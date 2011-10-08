"پنجره هشتم" رو نمایی شد

به گزارش خبرنگار مهر، این کتاب به اهتمام عبدالرحیم سعیدی راد، ویژه حضرت امام رضا(ع) است که در ۲۴۰صفحه توسط انتشارات امینیان تهران در مهرماه سال ۱۳۹۰منتشر شده است.

سعیدی راد برای گردآوری این مجموعه، از ۷۰شاعر و نویسنده از سراسر کشور دعوت کرده‌ تا نثرهای ادبی خود را با موضوع امام رضا (ع) برای نشر در این کتاب ارسال کنند .

در این کتاب، آثاری از محمود اکرامی ‌فر،‌ ابوالقاسم حسینجانی، ضیاءالدین خالقی، جواد محقق، حمید هنرجو، سیدضیاءالدین شفیعی، هادی منوری، رضا اسماعیلی، پرویز بیگی حبیب آبادی، حمیدرضا شکارسری، زهرا و مصطفی محدثی خراسانی و.... گنجانده شده‌ است.

این همایش با حضور شخصیت های مذهبی، مسئولان و مردم شهرستانهای ورامین و پیشوا شامگاه جمعه 15 مهرماه بعد از نماز مغرب و عشاء برگزار شد.

شعرخوانی حامد محقق، شاعر جوان کشور و مولودی خوانی بهزاد حسنی، مداح آذری زبان اهر از جمله برنامه های این نکوداشت بود که مورد توجه حاضران قرار گرفت.

سخنرانی حجت الاسلام غلامعلی قدیریان رئیس اداره اوقاف شهرستانهای ورامین و پیشوا نیز پایان بخش مراسم نکوداشت امامزاده جعفر(ع) بود.

این نکوداشت به همت اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستانهای ورامین و پیشوا، اداره اوقاف شهرستانهای ورامین و پیشوا و مدیریت آستان مقدس امامزاده جعفر(ع) برگزار شد و در برگزاری این نکوداشت، فرمانداری شهرستان پیشوا، شهرداری پیشوا، آموزش و پرورش شهرستانهای ورامین و پیشوا و دانشگاه پیام نور شهرستان پیشوا همکاری داشتند.