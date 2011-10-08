ولایت ضمانت اجرایی امر به معروف و نهی از منکر است

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام ابراهیم رئیسی در اختتامیه نخستین همایش سراسری علمی ـ پژوهشی بررسی جلوه‌های نظری و عملی امر به معروف و نهی از منکر در سیره رضوی سخن می‌گفت، با اشاره به زندگانی سراسر برکت حضرت رضا(ع) تصریح کرد: حضرت رضا(ع) در نیشابور و جریان قبول ولایت‌عهدی به جامعه اسلامی می‌فهمانند که مهم‌ترین و بهترین معروف ایجاد حکومت اسلامی و فراهم‌سازی زمینه حکومت الهی است.

معاون اول قوه قضائیه افزود: در جریان واقفیه نیز برخورد حضرت رضا(ع) بسیار ظریف و دقیق و هوشمندانه بود و محکم و استوار جلوی انحراف ایستادگی فرمودند.

وی تصریح کرد: حکوت فاسد زمینه‌ساز ترویج همه بدی‌ها و منکرات است و امروز هیچ معروفی بالاتر از حفظ نظام مقدس جمهوری اسلامی نیست و اگر امروز در اقصی نقاط دنیا شاهد بیداری اسلامی و الگوگیری از انقلاب شکوهمند اسلامی هستیم، به خاطر همین نگاه عمیق حضرت امام راحل(ره) بود که از آموزه‌های اصیل اهل‌بیت(ع) اتخاذ کرد بودند.

نخستین همایش سراسری علمی ـ پژوهشی بررسی جلوه‌های نظری و عملی امر به معروف و نهی از منکر در سیره رضوی با همکاری بنیاد پژوهش‌های اسلامی آستان قدس رضوی، ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر خراسان رضوی و اداره کل اوقاف و امور خیریه خراسان رضوی در مشهد برگزار شد.