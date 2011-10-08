برداشت کنجد از مزارع استان بوشهر آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد تقی منوچهری ظهر شنبه در جمع خبرنگاران افزود: پیش بینی می شود دو هزار و 175تن کنجد با میانگین تولید یک هزار و 450 کیلوگرم در هکتار از مزارع استان برداشت شود .

وی اضافه کرد: درسال زراعی گذشته یک هزار و 400 هکتار اراضی استان باتولید یک هزار و 960 تن محصول کنجد برداشت شد .

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر گفت : استان بوشهر در سال گذشته از نظر سطح زیر کشت مزارع تولید بذر کنجد در کشور رتبه اول را به خود اختصاص داد .

منوچهری مناطق عمده کشت کنجد استان رابه ترتیب شهرستان دشتستان، دشتی، تنگستان عنوان کرد، یادآور شد: کنجد در اواخر تیرماه آغاز و برداشت آن از اواسط مهر انجام می شود .

وی گفت: از از دانه کنجد خام درنانواییهاو قنادیها درتهیه ارده وحلوا وانواع شیرینی، درطب داروسازی، درصنعت جهت ساخت لوازم آرایشی و بهداشتی، صابون و شامپو ومواد حشره کش، در تهیه کاغذ کاربن و نوار ماشین تحریر و کپی و کنجاله آن درمصرف دام مورد استفاده قرار می گیرد.