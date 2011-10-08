برداشت کنجد از مزارع استان بوشهر آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد تقی منوچهری ظهر شنبه در جمع خبرنگاران افزود: پیش بینی می شود دو هزار و 175تن کنجد با میانگین تولید یک هزار و 450 کیلوگرم در هکتار از مزارع استان برداشت شود.
وی اضافه کرد: درسال زراعی گذشته یک هزار و 400 هکتار اراضی استان باتولید یک هزار و 960 تن محصول کنجد برداشت شد.
معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر گفت : استان بوشهر در سال گذشته از نظر سطح زیر کشت مزارع تولید بذر کنجد در کشور رتبه اول را به خود اختصاص داد.
منوچهری مناطق عمده کشت کنجد استان رابه ترتیب شهرستان دشتستان، دشتی، تنگستان عنوان کرد، یادآور شد: کنجد در اواخر تیرماه آغاز و برداشت آن از اواسط مهر انجام می شود.
وی گفت: از از دانه کنجد خام درنانواییهاو قنادیها درتهیه ارده وحلوا وانواع شیرینی، درطب داروسازی، درصنعت جهت ساخت لوازم آرایشی و بهداشتی، صابون و شامپو ومواد حشره کش، در تهیه کاغذ کاربن و نوار ماشین تحریر و کپی و کنجاله آن درمصرف دام مورد استفاده قرار می گیرد.
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