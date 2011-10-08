امنیت زمینه ساز توسعه و پیشرفت جامعه است

به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل نجار صبح شنبه در مراسم نواختن زنگ انضباط در کرمان با اشاره به تلاش نیروی انتظامی در تامین امنیت در جامعه اظهار داشت: امنیت زمینه ساز توسعه و پیشرفت در همه امور است.

وی بیان داشت: اساسی ترین مطالبه مردم از حکومت برقراری امنیت پایدار است و این موضوع مهم حق مردم و یکی از وظایف برجسته نظام اسلامی است.

نجار با اشاره به نقش موثر نیروی انتظامی در تامین انضباط اجتماعی گفت: تلاش های صورت گرفته در این راستا ستودنی است.

وی نیروی انتظامی را حافظ مال و ناموس مردم دانست و بیان داشت: این نیرو همواره با رشادت های خود حافظ مرزهای کشور بوده و در این زمینه شهدا بسیاری را تقدیم کرده است.

مقام عالی دولت در استان کرمان نیروی انتظامی را ضابط قضایی دانست و اظهار داشت: مردم باید با مامورین نیروی انتظامی نهایت همکاری را داشته باشند.

وی با اشاره به اینکه شهدای دانش آموز به بالاترین مقام دست یافته اند گفت: این شهدا با قدم گذاشتن در مسیر عشق و ایثار ره صد ساله را یک شبه پیمودند.