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۱۶ مهر ۱۳۹۰، ۱۲:۱۴

نجار:

امنیت زمینه ساز توسعه و پیشرفت جامعه است

امنیت زمینه ساز توسعه و پیشرفت جامعه است

کرمان - خبرگزاری مهر: استاندار کرمان امنیت را زمینه ساز توسعه و پیشرفت دانست.

به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل نجار صبح شنبه در مراسم نواختن زنگ انضباط در کرمان با اشاره به تلاش نیروی انتظامی در تامین امنیت در جامعه اظهار داشت: امنیت زمینه ساز توسعه و پیشرفت در همه امور است.

وی بیان داشت: اساسی ترین مطالبه مردم از حکومت برقراری امنیت پایدار است و این موضوع مهم حق مردم و یکی از وظایف برجسته نظام اسلامی است.     

نجار با اشاره به نقش موثر نیروی انتظامی در تامین انضباط اجتماعی گفت: تلاش های صورت گرفته در این راستا ستودنی است. 

وی نیروی انتظامی را حافظ مال و ناموس مردم دانست و بیان داشت: این نیرو همواره با رشادت های خود حافظ مرزهای کشور بوده و در این زمینه شهدا بسیاری را تقدیم کرده است.

مقام عالی دولت در استان کرمان نیروی انتظامی را ضابط قضایی دانست و اظهار داشت: مردم باید با مامورین نیروی انتظامی نهایت همکاری را داشته باشند. 

وی با اشاره به اینکه شهدای دانش آموز به بالاترین مقام دست یافته اند گفت: این شهدا با قدم گذاشتن در مسیر عشق و ایثار ره صد ساله را یک شبه پیمودند.

کد مطلب 1427079

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