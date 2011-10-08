پارک زیارت ماندگاری زائران در مشهد را افزایش می دهد

به گزارش خبرنگار مهر، ناصر شاهنوشی ظهر شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: ورود میلیونی زائران و مسافران به مشهد می تواند آثار بسیار شگرفی در شکوفایی و رونق یابی اقتصاد شهر و ایجاد فرصت های شغلی، ایجاد منابع درآمدی داشته باشد.

وی برضرورت توجه به جذب گردشگر خارجی توسط پارک زیارت تاکید کرد و اظهار داشت: به طورطبیعی شهرهای مذهبی چون مشهد ، مورد توجه شیعیان جهان قرار دارد، اما این مسأله بیش از هرچیز دیگر، نیازمند سرمایه گذاری برای تقویت زیرساختهای مورد نیاز این کلانشهر مذهبی جهان، است.

وی بر زمینه سازی توسعه توریسم توسط پارک زیارت تاکید کرد و ادامه داد: حضور مسلمانان مشتاق زیارت ائمه اطهار(ع) در مشهد، موقعیت ممتاز و منحصر به فردی ایجاد می کند که با مدیریت و برنامه ریزی جامع، می توان علاوه بر استفاده از مزیت های اقتصادی و فرهنگی گردشگری مذهبی، برای اشاعه و توسعه فرهنگ رضوی، نیز از آن بهره برد.

عضو هئیت علمی دانشگاه فردوسی افزود: توسعه گردشگری مذهبی در کلان شهر مشهد توسط پارک زیارت می تواند علاوه بر مزیتهای فرهنگی، در فرآیند برنامه ریزی منطقه ای به عنوان ابزاری برای ترویج اشتغال محلی و بهبود کیفیت عمومی زندگی و بالا بردن سطح رفاه اقتصادی شهر محسوب شود.

وی افزود: شهر مشهد به لحاظ جاذبه‌های توریستی سالهاست که آمادگی خود را برای رونق پررنگ صنعت توریسم و گردشگری به اثبات رسانده و به خصوص طی سال های اخیر با گام نهادن در مسیر فرهنگ حرفه‌ای شهروندی به قله نزدیک شده و به گونه‌ای این برنامه‌ها همچنان ادامه دارد و با قدرت در حال انجام است.