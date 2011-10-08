هزینه انسداد مرزها 18 ماهه قابل برگشت است

به گزارش خبرنگار مهر، سردار احمدرضا رادان صبح شنبه در جمع مدیران موسسات خدمات حفاظتی و مراقبتی در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر در مورد آخرین وضعیت انسداد مرزهای کشور گفت: نیروی انتظامی بر اساس مصوبه شورای امنیت منطقه سیستان و بلوچستان را به عنوان منطقه عاری از اتباع بیگانه هدف گذاری کرد و امروز این استان هیچ اتباع بیگانه غیر مجازی ندارد و اتباع بیگانه مجاز هم باید شناسایی از نظر محل سکونت و اشتغال شود.

وی افزود: احساس می شود که این طرح می تواند ساماندهی را به نهایت رسانده و بودجه های خوبی هم در نظر گرفته شده است.

جانشین فرمانده ناجا با بیان اینکه امروز مرزهای کشور در منطقه سیستان و بلوچستان انسداد کامل هستند گفت: با ایجاد دیوارها، کانال ها، خاکریزها و برجک ها وضعیت خوبی را در مرزهای شمالی و جنوبی سیستان شاهد هستیم که مناطق جنوبی این استان در قسمت میرجاوه، سراوان و ... زیر سامانه انسداد قرار دارند.

رادان افزود: هر هزینه ای که برای انسداد مرزهای کشور لحاظ شود نوعی درآمد است زیرا با انسداد تنها مرزهای شمال و جنوب مناطق غربی کشور می توانیم 18 ماهه هزینه های انسداد را برگردانیم زیرا این کار موجب جلوگیری از واردات و صادرات قاچاق شده و برای دولت نیز بسیار منفعت دارد و از دولت هم می خواهیم در این زمینه بیشتر کمکمان کند.

وی در مورد اقدامات پلیس در مبارزه با حاملان سلاح سرد گفت: پلیس همچنان منتظر تفسیر قانون سلاح سرد است که در حوادث اخیر مجلس توجه بیشتری به این قانون کرد ولی همچنان این قانون تصویب نشده است. زمزمه هایی هم شنیده می شود که عده ای مخالفند ولی آنها توجه ندارند که سلاح سرد در دست افراد مخرب و شرور می تواند حادثه و جنایت بیافریند. به عنوان مثال اگر این قانون وجود داشت این اتفاق برای مرحوم داداشی رخ نمی داد.

رادان گفت: همه باید بدانند استفاده از سلاح سرد عقوبت سنگینی دارد البته پس از تصویب قانون الزاماتی هم در نظر گرفته می شود که می توان به ساماندهی فروشندگان سلاح سرد اشاره کرد. دستگاه قضا هم به گفته آیت الله آملی لاریجانی با شدت برخورد می کند.

جانشین فرماندهی ناجا در پاسخ به انتقاد خبرنگاران مبنی بر اینکه چرا پلیس فاتب پاسخگو نیست، گفت: ما وجود رسانه ها برای پلیس را فرصت می دانیم و این تعامل مساوی است با عملیات روانی بر علیه نا امنان جامعه، زیرا پلیس معتقد است که بدون رسانه کامل نیست.

وی افزود: گاهی اوقات انتقاد خوب است اما گاهی تبدیل به تلقین احساس ناامنی می شود. فرماندهی ناجا هم اعلام کرده است که حرکات پلیس ما را جلوی دوربین ها قرار دهید و این یعنی آنکه جای انتقاد در پلیس باز است در حالیکه در برخی از کشورها فیلمبرداری از حرکات پلیس 3 سال حبس دارد.

سردار رادان گفت: در هفته گذشته خبری منتشر شد مبنی بر اینکه خودرویی که وجود خارجی نداشت توسط پلیس شماره گذاری شده و قیمت این خودرو چندین میلیارد است در حالیکه این خبر کذب بود و نه چنین آقازاده ای وجود داشت و نه چنین خودرویی و این اخبار می تواند اثر منفی داشته باشد هر چند که پلیس آن را تکذیب کند.