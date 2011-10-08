«شرح و نثر مثنوی معنوی» در حال ویرایش نهایی است

مجید سرمدی، نویسنده و پژوهشگر در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: مراحل نگارش این کتاب از 2 سال پیش شروع شد و آن را در واقع در امتداد فعالیت‌های زنده‌یاد موسی نثری همدانی می‌دانم.

وی گفت: در نگارش این کتاب، نوشته‌های نثری همدانی را تصحیح و تکمیل و تمام ادبیات مثنوی را با ابیات نسخه نیکلسون مقابله کردم. نثری در پژوهش‌هایش از مثنوی نسخه کلاله خاور استفاده می‌کرده است و نسخه نیکلسون بعد از مرگ نثری منتشر شد. پژوهشگران و محققان قدیمی‌تر کشور از نسخه کلاله خاور استفاده می‌کردند، اما نسخه نیکسلون بهتر و کامل‌تر است.

عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور ادامه داد: در نوشتن «شرح و نثر مثنوی معنوی» ابیاتی را که در نسخه نیکلسون وجود دارد، لحاظ کردم و کارهای نثری همدانی را هم مورد توجه قرار دادم. ضمن اینکه برای روشن‌تر شدن مفهوم ابیات، شرح بیشتری بر آن‌ها نوشتم. در واقع ابیات و نثر حامل مفهومشان در این کتاب، همراه هم هستند. در این زمینه دو روش وجود دارد. یا معنی ابیات پایین آن‌ها درج می‌شود و یا خواننده برای خواندن نثر ابیات باید به آخر کتاب مراجعه کند، اما در این کتاب صفحه به 2 قسمت تقسیم شده و نثر و نظم ابیات هر کدام در سمت راست و چپ صفحه قرار خواهند داشت.

سرمدی ادامه داد: حجم کتاب تا به حال بیش از 2 هزار صفحه شده است که در صورت اضافه شدن فهرست به آن، بیشتر هم خواهد شد. این کتاب در حال حاضر در مرحله ویرایش نهایی است تا 2 ماه دیگر برای چاپ به چاپخانه برود و ظرف چند ماه آینده منتشر شود.