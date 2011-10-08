نهادینه کردن مسئولیت پذیری در بین دانش آموزان ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، محسن حسن خانی صبح شنبه در مراسم به صدا درآمدن زنگ نظم و امنیت اجتماعی در مدرسه راهنمایی شرافت اظهار داشت: نهادینه کردن مسئولیت پذیری دانش آموزان برای برقراری نظم و امنیت در معیارهای هرچند کوچک برای توجه به این مهم در سطح جامعه موثر است.

وی با اشاره به اینکه 20 درصد از جمعیت کشور را دانش آموزان تشکیل می دهند، بیان کرد: اگر از نیروهای دانش آموزی به نحو احسن استفاده شود بیشتر مشکلات درون جامعه قبل از تبدیل به معضل حل می شود.

فرمانده انتظامی استان کردستان با بیان اینکه آموزش و پرورش استان در بخش های مختلف و در راه سازندگی با تمام سازمان ها تعامل و همکاری نزدیک و تنگاتنگی داشته است، اظهار داشت: در طرح همیار پلیس دانش آموزان ظرفیت و توان بالقوه خود را در ایجاد امنیت و کاهش چشمگیر تصادفات رانندگی نشان داد.

حسن خانی آمار کشته های ناشی از تصادفات کشور را در طول سال بیش از 26 هزار نفر دانست و عنوان کرد: با افزایش نزدیک به 10 میلیون خودرو به بخش حمل و نقل کشور آمار کشته های ناشی از تصادفات کاهش چشمگیری داشته و این امر در نتیجه تعامل و همکاری همیاران پلیس در برقرار کردن نظم و امنیت اجتماعی بوده است.

وی برقرار امنیت اجتماعی را محصول کار و همکاری دسته جمعی دانست و افزود: دانش آموزان نقش ویژه و انکار ناپذیری در پیروزی و به ثمر رساندن انقلاب اسلامی داشتند و با تقدیم 78 هزار شهید دانش آموز نام خود را در تاریخ پیروزی انقلاب اسلامی درخشان و بیاد ماندنی کردند.

فرمانده انتظامی استان کردستان ظرفیت های مستعد در آموزش و پرورش را در تعامل با دیگر نهادها و سازمان های لازم دانست و بیان کرد: دانش آموزان باید با درک درست شرایط فعلی کشور با آمادگی کامل از دستاوردهای نظام اسلامی و جنگ با دشمنان تلاش کنند.

حسن خانی در پایان قرار گرفتن کشور جمهوری اسلامی در خط مقدم مبارزات علیه استکبار را دلیل دشمنی آنها دانست و بیان کرد: دانش آموزان مکر دشمن را بشناسند و با عدم پیروی از آن تمامی این توطئه ها و دسیسه ها را خنثی کنند.