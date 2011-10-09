مردم کرمانشاه مستحق هر نوع خدمتی هستند

رضا فلاحی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: مردم کرمانشاه از سفر رهبری به کرمانشاه بسیار خوشحال و خرسند هستند و این واقعه را جریانی معنوی و تاثیرگذار می دانند.

رئیس شورای اسلامی شهر بیستون با اشاره به اینکه شهر بیستون دارای پتانسیل های گردشگری خاصی است و نیاز به توجه بیشتر دارد، افزود: مهمترین خواسته مردم کرمانشاه در سفر رهبری، بر طرف شدن معضلات به جای مانده از جنگ تحمیلی است، چون مردم استان در ایام دفاع مقدس متحمل صدمات بی‌شماری شدند به طوری‌که اقتصاد کرمانشاه در هشت سال جنگ تحمیلی به کلی رکود پیدا کرد و زمانی‌که دیگر استان‌ها با دلار 70 تومان به اقتصاد خود سرو سامان می دادند و طرح‌های مهمی را در شهرهایشان احداث می کردند، کرمانشاه در جنگ مستقیم با عراق درگیر بود.

وی گفت: انتظار مردم از مسئولان عالی نظام، توجه بیشتر و ویژه به استان شهیدپرور کرمانشاه است، چون این مردم مستحق هر نوع خدمتی هستند. بخش عظیمی از جنگ روی دوش مردم کرمانشاه بود، به طوری که در جبهه های غرب مستقیما درگیر و در هوایی نیز روزانه 30 مورد کرمانشاه مورد حمله هوایی قرار می گرفت.

رئیس شورای اسلامی شهر بیستون تاکید کرد:‌ بی شک با توجه به سفرهای موثر و پرخیر و برکت رهبر به استان‌ها، مردم این خطه از میهن اسلامی انتظار دارند که این سفر، پایانی باشد بر کاستی و توسعه نیافتگی ها، تا انشاالله شاهد کاهش مشهود بیکاری جوانان استان و توسعه صنایع و زیرساخت‌های عمرانی و اقتصادی در استان مرزی کرمانشاه باشیم.

