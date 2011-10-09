صنوف آلاینده خرم آباد منتقل می شوند/ گامی برای رفع مشکل 30 ساله!

سرپرست سازمان صنعت، معدن و تجارت استان لرستان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به تصویب احداث شهرک صنوف آلاینده خرم آباد اظهار داشت: این طرح با همکاری بانکهای ملی، ملت و صادرات عملیاتی می شود.

حجت الله بیرانوند با تقدیر از پیگیری های استاندار لرستان در این زمینه، گفت: راه اندازی این شهرک در ساماندهی شهر خرم آباد و صنوف این شهرستان نقش مهمی دارد.

ساماندهی صنوف مبلمان شهری خرم آباد را متحول می کند

وی با اشاره به احداث شهرک صنوف آلاینده خرم آباد در زمینی به مساحت 30 هکتار، ادامه داد: این شهرک با صرف 45 میلیارد تومان اعتبار و با زیربنای 120 هزار متر مربع احداث خواهد شد.

سرپرست سازمان صنعت، معدن و تجارت استان لرستان با اشاره به ایجاد معابر، فضای سبز و ... این شهرک در مساحت 180 هزار مترمربع، یادآور شد: در این شهرک صنوف آلاینده هزار و 300 واحد صنفی در قالب 13 رسته صنفی ساماندهی خواهد شد.

بیرانوند تصریح کرد: با انتقال صنوف آلاینده خرم آباد به این شهرک مبلمان شهری خرم آباد متحول خواهد شد.

پیشرفت 30 درصدی شهرک صنوف آلاینده خرم آباد

وی با اشاره به آغاز احداث این شهرک و پیشرفت 30 درصدی آن، گفت: در فاز اول بیش از 100 واحد نمایشگاه اتومبیل به این شهرک منتقل خواهد شد.

سرپرست سازمان صنعت، معدن و تجارت استان لرستان با اشاره به درخواست اعطا 22.5 میلیارد تومان اعتبار برای ادامه ساخت این شهرک در کارگروه اشتغال استان، یادآور شد: این میزان اعتبار قرار است توسط سه بانک عامل صادرات، ملی و ملت تامین شود.

بیرانوند با اشاره به مصوبه دولت مبنی برای ایجاد مجتمع ها و شهرک های صنفی، عنوان کرد: در این راستا باید تسهیلات لازم و زیرساخت ها برای انتقال صنوف آلاینده از سطح شهر فراهم شود.

بیرانوند بیان داشت: فاز اول مجتمع صنوف آلاینده خرم آباد تا پایان سالجاری به اتمام خواهد رسید.

مشکل 30 ساله خرم آباد در آستانه حل شدن

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی لرستان نیز در این رابطه به خبرنگار مهر گفت: با احداث شهرک صنوف آلاینده مشکل 30 ساله شهر خرم آباد حل خواهد شد.

حامد ویسکرمی ادامه داد: ساماندهی صنوف آلاینده خرم آباد سالهاست که مطرح است ولی امروز زمینه اجرایی شدن پیدا کرده است.

وی با اشاره به اجرای این طرح در فازهای مختلف، ادامه داد: در این راستا ما مجوز بی نظیری را از وزارت کار برای پرداخت تسهیلات گرفتیم تا روند اعطا تسهیلات به این پروژه به صورت خوداشتغالی باشد.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی لرستان اظهار داشت: ایجاد این مجتمع که با حمایت استاندار لرستان مورد تصویب قرار گرفت در راستای رفع مشکلات شهری، ترافیکی، اجتماعی و مبلمان شهری شهر خرم آباد بسیار تاثیرگذار خواهد بود.

راه اندازی شهرک صنوف آلاینده 300 شغل جدید ایجاد می کند

ویسکرمی با اشاره به تسهیلات اختصاص یافته برای ایجاد مجتمع صنوف آلاینده خرم آباد عنوان کرد: در این راستا تسهیلاتی بالغ بر 22.5 میلیارد تومان در نظر گرفته شده است.

وی یادآور شد: با ایجاد مجتمع صنوف آلاینده خرم آباد بیش از یک هزار و 300 شغل در این شهر تثبیت خواهد شد.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی لرستان ادامه داد: همچنین با راه اندازی این شهرک بیش از 300 شغل جدید در خرم آباد ایجاد می شود.

ویسکرمی با اشاره به اینکه مجتمع صنوف آلاینده شهر خرم آباد در 13 فاز اجرایی خواهد شد، عنوان کرد: این مجتمع در منطقه کمالوند خرم آباد در حال عملیاتی شدن است.

کارهایی برای نفس کشیدن شهر خرم آباد از آلودگی

استاندار لرستان نیز در این رابطه در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اهمیت ساماندهی صنوف آلاینده در خرم آباد، گفت: از این دست کارها در استان باید صورت بگیرد تا شهرهای لرستان بتوانند نفس بکشند.

حبیب الله دهمرده با تاکید بر تسهیل ایجاد این شهرک و همچنین پرداخت تسهیلات در این راستا، عنوان کرد: ما در زمینه صنوف آلاینده موجود در سطح شهرها مشکل زیادی داریم که باید برای رفع آن دست به دست هم بدهیم.

وی خواستار سرعت عمل در اختصاص تسهیلات و تسریع در روند احداث این شهرک شد و گفت: باید در یک بازه زمانی مشخص و کوتاه این کار صورت بگیرد.

ضرورت تسریع در احداث شهرک صنوف آلاینده خرم آباد

استاندار لرستان بحث احداث شهرک صنوف آلاینده را یک بحث جدید در استان دانست و بیان داشت: همه باید کمک کنند تا این کار به عنوان یک مدل و الگو از لرستان به استانهای دیگر کشور معرفی شود.

دهمرده با تاکید بر ایجاد یک کمیته منتخب برای بررسی روند اعطا تسهیلات به این طرح، گفت: باید این کمیته در سریع ترین زمان نسبت به تصمیم گیری در این زمینه اقدام کند.

به هر روی حال که به همت استاندار لرستان و پیگیری سازمان صنعت، معدن و تجارت استان زمینه احداث شهرک صنوف آلاینده فراهم شده است به نظر می رسد بانکها نیز باید با همکاری در این زمینه بستر حل شدن مشکل دیرینه شهر خرم آباد فراهم شود.

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گزارش: فاطمه حسینی