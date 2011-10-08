افزایش ظرفیت نیروگاهها به 63 هزار مگاوات

به گزارش خبرنگار مهر، علی ذبیحی امروز در سیزدهمین همایش مدیران ارشد صنعت آب و برق کشور با بیان اینکه تلاش کرده ایم تا حداکثر استفاده از ظرفیت های موجود در صنعت آب و برق مورد استفاده قرار گیرد، گفت: طبق درخواست وزیر در خردادماه سال جاری فرم های نظر سنجی را به مدیران تحویل دادیم تا بتوانیم نحوه برگزاری این همایش را برنامه ریزی کنیم.

قائم مقام وزیر نیرو اظهار داشت: مباحث نیروی انسانی و بودجه ای و تلاش در استفاده حداکثری از امکانات از سیاستهای برگزاری این همایش تلقی می شود.

وی تاکید کرد: سیاست های کلی اجرایی در صنعت آب و برق در این همایش مد نظر قرار می گیرد.

ذبیحی به انجام تلاش های مناسب در استفاده از ذخایر آب و برق در دولت های نهم و دهم اشاره کرد و بیان داشت: ظرفیت نیروگاهها از 38 هزار مگاوات به 63 هزار مگاوات افزایش یافته است .

قائم مقام وزیر نیرو خاطرنشان کرد: همچنین ظرفیت سدها نیز از 27 میلیارد متر مکعب به 42 میلیارد متر مکعب بالغ شده است که با استفاده از ظرفیت و توانمندی های این حوزه می توانیم گام های بلندی را برای توسعه کشور برداریم.