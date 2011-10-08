مشکل مهماندوست را برطرف می کنیم

اصغر رحیمی در مورد استعفای مهماندوست به خبرنگار مهر گفت: تکواندو یکی از شانس‌های مسلم کسب مدال در المپیک 2012 لندن است و به همین دلیل کمیته ملی المپیک در رابطه با استعفای مهماندوست ورود و مشکل را رفع خواهد کرد.

وی افزود: حقوق کمیته المپیک مجزا از حقوقی است که فدراسیون‌ها پرداخت می کنند و ما به زودی با نشستی که خواهیم داشت، مشکل مهماندوست را رفع خواهیم کرد تا او بدون دغدغه به کار خود در تیم ملی تکواندو ادامه دهد.

رحیمی در پایان گفت: تیم ملی باید بدون حاشیه تمرین کند و این اطمینان را می دهیم که تکواندو همچون گذشته با تمام توان و بدون حاشیه برای کسب موفقیت به کار خود ادامه دهد.

رضا مهماندوست صبح امروز به دلیل کامل پرداخت نشدن حقوقش از سوی فدراسیون تکواندو، از هدایت تیم ملی این رشته ورزشی کناره گیری کرد.