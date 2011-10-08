به گزارش خبرگزاری مهر، خسرو والی‌زاده، مدیر رسانه‌ای تیم ملی فوتبال کشورمان اعلام کرد: براساس تصمیم "کارلوس کی‌روش"، سرمربی تیم ملی تمرینات این تیم در روزهای شنبه و یکشنبه پشت درهای بسته برگزار می شود.

والی‌زاده در این باره به سایت فدراسیون فوتبال گفت: بدین ترتیب تمرینات روز شنبه در ورزشگاه آزادی و روز یکشنبه در کمپ تیم‌های ملی پشت درهای بسته برگزار خواهد شد. مصاحبه بازیکنان با رسانه‌های گروهی نیز در این دو روز انجام نخواهد شد.

تیم ملی فوتبال ایران خود را برای دیدار با بحرین در هفته سوم از مرحله سوم مسابقات فوتبال انتخابی جام جهانی آماده می کند. این بازی ساعت 19:30 روز سه شنبه 19 مهرماه در ورزشگاه آزادی تهران برگزار می شود.