موسوي: شايد دشمنان درغذايم مواد نيروزاريختند / هنوز هم مي گويم دوپينگ نكرده ام

حبيب اله موسوي دارنده مدال طلاي پارالمپيك در رشته پاورليفتينگ در دسته 100+ كيلوگرم در گفت و گو با خبرنگار "مهر" ضمن بيان اين مطلب اظهار داشت: من اين مساله را شديدا تكذيب مي كنم و به هيچ وجه زير بار نمي روم كه دوپينگ كرده ام. قبل از اينكه به رقابت هاي پارالمپيك اعزام شوم 250 كيلوگرم وزنه زدم و همان موقع هم از من آزمايش گرفتند و جواب آن منفي بود. اما نمي دانم در اين بين چه اتفاقي افتاده كه مسوولان كميته بين المللي دوپينگ آزمايش مرا مثبت اعلام كرده اند.

حبيب اله موسوي در ادامه با اشاره با اينكه يك ورزشكار حرفه اي هرگز با آبرو و حيثيت كشورش بازي نمي كند افزود: نمي دانم اين مواد چگونه وارد بدنم شده اند. شايد كسي مي خواسته با من دشمني كند و آنها را داخل ظرف غذا و يا ليوان آبم ريخته باشد . چرا كه من از خودم مطمئنم و هرگز از مواد نيروزا استفاده نكرده ام.

موسوي در پايان گفت : من قصد ندارم پيگير اين ماجرا شوم چراكه ديگر هيچ چيز عوض نمي شود. اما دوست دارم لااقل بدانم چطور مي شود كسي از داروي دوپينگ استفاده نكند اما اين مواد وارد بدنش شود.

لازم به ذكر است با مثبت اعلام شدن آزمايش دوم دوپينگ حبيب اله موسوي دارنده مدال طلاي پارالمپيك در رشته پاورليفتينگ در دسته 100+ كيلوگرم، مدال طلاي پارالمپيك آتن از او پس گرفته خواهد شد.