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۱۶ مهر ۱۳۹۰، ۱۳:۱۳

ذادبود:

2 شهرداری گلستان به سیستم یکپارچه شهرسازی مجهز شدند

2 شهرداری گلستان به سیستم یکپارچه شهرسازی مجهز شدند

گرگان - خبرگزاری مهر: معاون امور عمرانی استاندار گلستان گفت: در گام اول شهرداریهای گرگان و گنبد به سیستم یکپارچه شهرسازی تحت وب مجهز شده اند و تا پایان سال جاری بهره برداری از این پروژه در تمام شهرداریهای استان انجام خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرضا دادبود پیش از ظهر شنبه در مراسم شروع عملیات تجهیز شهرداریهای استان به سیستمهای یکپارچه شهرسازی تحت وب و سیستم جامع حسابداری درآمد بر گستردگی عملیات و نیازهای اطلاعاتی در حوزه فعالیتهای شهرداریها تاکید کرد.

وی گفت: راه اندازی این سیستم منجر به حذف گردش پرونده ها ، امکان واگذاری امور به بخش خصوصی، جلوگیری از مفاسدی که در جریان کار ایجاد می شود و الکترونیکی کردن همه محاسبات و عوارض ساختمانها خواهد شد.

دادبود، ایجاد یک مدیریت صحیح در مجموعه و داشتن اطلاعات به روز برای شهرداریها را به عنوان ویژگیهای مثبت راه اندازی این سیستم برشمرد.

وی کاهش نیروی کار و دور کاری پرسنل شهرداریها در راستای تحول نظام اداری، انجام کار مردم توسط خودشان و کاهش تردد شهری را از مهمترین ویژگیهای راه اندازی سیستمهای یکپارچه شهرسازی تحت وب و سیستمهای مالی قلمداد کرد.

معاون عمرانی استاندار گلستان با بیان اینکه این سیستم مجهز به پیشخوان الکترونیکی است، اظهار داشت: با راه اندازی این سیستم شهروندان گلستانی نیاز به رجوع به شهرداریها را ندارند.

کد مطلب 1427162

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