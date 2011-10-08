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۱۶ مهر ۱۳۹۰، ۱۴:۰۳

تندیس قلم بلورین جایزه نخستین جشنواره فیلمنامه‌نویسی انقلاب اسلامی

در نخستین جشنواره مستقل فیلمنامه‌نویسی انقلاب اسلامی تندیس قلم بلورین به بهترین فیلمنامه تعلق می‌گیرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، این جایزه به همراه هشت میلیون تومان جایزه نقدی و پنج  میلیون تومان قرارداد نگارش و امکان تولید، جوایز بهترین فیلمنامه با موضوع انقلاب اسلامی است. در نخستین جشنواره مستقل فیلمنامه نویسی انقلاب اسلامی علاوه بر این جایزه، پنج دیپلم افتخار نیز به همراه جوایز نقدی به برگزیدگان اهدا می شود.

جایزه دوم شامل دیپلم افتخار، جایزه نقدی شش میلیون تومانی، چهار میلیون تومان قرارداد نگارش و امکان تولید می‌شود و جایزه نقدی فیلمنامه سوم پنج میلیون تومان، جایزه فیلمنامه چهارم، چهار میلیون تومان، جایزه فیلمنامه پنجم سه میلیون تومان و جایزه فیلمنامه ششم دو میلیون تومان است. همچنین قرارداد سه میلیون تومانی برای نگارش با این آثار منعقد می شود. 

بنیاد سینمایی فارابی نخستین جشنواره مستقل فیلمنامه نویسی با موضوع انقلاب اسلامی تا پایان سال جاری در تهران برگزار می‌کند. انقلاب اسلامی و ارتباط آن با رهبری امام(ره) و مقوله‌هایی چون نقش روحانیت، گروه‌های سیاسی، سازمان‌های چریکی، شخصیت‌های سیاسی، سازمان‌های اطلاعاتی داخلی و خارجی، دانشجویان، دیپلماسی غربی، روشنفکران، کودکان و نوجوانان، حکومت نظامیان و اقلیت‌های دینی از جمله موضوع‌های این جشنواره است.

علاقمندان می‌توانند با تکمیل فرم درخواست حضور در جشنواره، طرح‌های 15 صفحه‌ای خود را تا 13 آبان‌ماه سال جاری به دبیرخانه جشنواره واقع در معاونت فرهنگی و پژوهشی بنیاد سینمایی فارابی ارائه کنند.
 
 
کد مطلب 1427184

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