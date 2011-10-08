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۱۶ مهر ۱۳۹۰، ۱۴:۰۳

در خراسان رضوی/

صنعتگران برای ورود مواد اولیه از 4.8 میلیون یورو معافیت برخوردار شدند

صنعتگران برای ورود مواد اولیه از 4.8 میلیون یورو معافیت برخوردار شدند

مشهد - خبرگزاری مهر: صنعتگران برای ورود مواد اولیه صنایع و معادن به خراسان رضوی از معافیت 4.8 میلیون یورویی ‏در شش ماه اول سال جاری برخوردار شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، در اجرای ماده 39 قانون امورگمرکی و صیانت از تولید با صدور284 مجوز، ‏بخش صنعت و معدن خراسان رضوی از پرداخت آن معاف شد.‏

ارزش مجموع مواد اولیه وارد ‏شده خارجی مشمول ماده 39 قانون امورگمرکی 38.8 میلیون یورو است که کارآفرینان صنعت و معدن ‏استان از پرداخت آن معاف شدند.

گروه صنعتی مواد اولیه فوق بترتیب شامل مواد اولیه گروه های صنعتی خودروسازی و قطعات، نساجی و پوشاک، برق و الکترونیک، فلزی، غذایی ‏وآشامیدنی، شیمیایی ودارویی، چوب، کاغذ، سلولزی وکانی غیرفلزی است.

این مواد ‏از کشورهای آسیایی و اروپایی برای بهره برداری در خط تولید واحدهای صنعتی و معدنی استان وارد شده ‏است.

کد مطلب 1427202

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