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۱۶ مهر ۱۳۹۰، ۱۴:۱۸

جام جهانی جودو - باکو/

معلومات حذف شد/ خطیبی در آستانه کسب مدال برنز

معلومات حذف شد/ خطیبی در آستانه کسب مدال برنز

رقابت‌های جام جهانی جودو با راهیابی یکی از نمایندگان کشورمان به دیدار رده بندی این رقابت‌ها پیگیری شد.

به گزارش خبرنگار مهر، جام جهانی جودوی باکو از صبح امروز شنبه با حضور 128 جودوکار از 25 کشور آغاز شد که حضور نماینده وزن 66- کیلوگرم کشورمان در دیدار رده بندی مهمترین حادثه برای تیم ملی کشورمان در روز نخست این مسابقات بود.

حمیدرضا خطیبی در وزن 66- کیلوگرم در دور اول استراحت داشت و سپس  "بل قائد حمزه" از مراکش را شکست داد. وی در مرحله یک چهارم در پیکار با "فرانچسکو" از ایتالیا نتیجه را واگذار کرد و به گروه بازنده‌ها رفت. خطیبی در این مرحله به مصاف "سمیر داداش‌زاده" از آذربایجان رفت و با یک امتیاز "وازاری" نماینده کشور میزبان را شکست داد. خطیبی در ادامه برای کسب مدال برنز باید با "ایگو ساکورا" از مولداوی مبارزه کند.

این نتیجه درحالی رقم خورد که در وزن 60- کیلوگرم احسان بهرامیان پس از پیروزی مقابل "ویل فرازر" از کانادا، با دو شکست مقابل "ووگار شیرینلی" از آذربایجان و "مرباشویلی" از گرجستان به عنوان هفتمی بسنده کرد. علی معلومات هم  در وزن 73- کیلوگرم ابتدا "امیل گاسیموف" از آذربایجان را با یک امتیاز "وازاری" از پیش رو برداشت ولی دور دوم به "استامیسلوف" از روسیه با همین نتیجه باخت و حذف شد.

این مسابقات در باکو جریان دارد و نماینده وزن 66- کیلوگرم این شانس را دارد که به مدال برنز دست پیدا کند. 

کد مطلب 1427204

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