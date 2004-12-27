وزراي كشور عضو اتحاديه عرب در تونس تشكيل جلسه مي دهند

به گزارش خبرگزاري مهر، در اين نشست راه هاي تشديد كنترل مرزهاي مشترك با عراق و جلوگيري از ورود افراد مسلح و خرابكار از كشورهاي اطراف به داخل عراق بررسي مي شود.



از سوي ديگر يك منبع مسئول اردني به روزنامه الشرق الاوسط گفت : اردن حداكثر تلاش هاي خود را در كنفرانس وزراي كشور عرب در تونس دراوايل سال آينده ميلادي براي اجراي مصوبات تهران مبني بر جلوگيري از ورود عناصر خارجي مسلح به داخل عراق بكار خواهد گرفت.

اين گام در وضعيت پيچيده كنوني بويژه پس از آنكه ايران مرزهاي خود را با عراق بست و اتهامات دولت عراق به سوريه مبني بر تلاش براي برهم زدن ثبات عراق صورت مي گيرد.



به گفته اين منبع از برجسته ترين موضوعاتي كه در نشست تونس بررسي خواهد شد مساله برقراري امنيت و ثبات در عراق و تلاش براي تسهيل برگزاري انتخابات اين كشور در 30 ژانويه (11 بهمن ) در شفافيت و سلامت كامل و نيز موضوع مبارزه با تروريسم است.



اين منبع با اشاره به اينكه موضوع قاچاق مواد مخدر در كشورهاي عربي يكي از موضوعات ديگر مورد بحث در نشست تونس خواهد بود آن را در سايه افزايش پديده افزايش مواد مخدر در عراق به علت سهولت ورود آن از كشورهاي همسايه خطري بر كشورهاي همسايه عراق در صورت تبديل اين كشور به محل و ممري براي قاچاق مواد مخدر اعلام كرد.