270 انشعاب آب در صحنه واگذار شد

مدیر امور آب و فاضلاب شهر صحنه در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: در راستای توسعه شبکه آب درشهرک های جدیدالاحداث و مسکن مهر شهر صحنه 10 هزار و 134 متر شبکه گذاری لوله آب و به منظور توسعه شبکه دفع فاضلاب مسکن مهر سه هزار و 300 متر شبکه گذاری برای دفع فاضلاب انجام شده است.

مدیر امور آب و فاضلاب شهر صحنه با اشاره به قدمت بالا و فرسودگی شبکه توزیع آب برخی از نقاط شهر صحنه و لزوم اصلاح و بازسازی آن گفت: به منظور پیشگیری از هدرروی و تامین آب شرب شهروندان در نیمه نخست امسال با شناسایی طرح اصلاح شبکه آبرسانی این شهر به طول سه هزار و 200 متر لوله های قدیمی و فرسوده از مدار خارج و در این راستا 270 فقره انشعاب آب و 193 عدد کنتور آب مشترکان نیز تعویض شده است.

شیری تاکید کرد: شستشو و لایروبی شبکه فاضلاب به طول بیش از 16 کیلومتر، نشت یابی شبکه توزیع آب به طول 21 کیلومتر و نشت یابی خطوط انتقال آب به طول سه هزار و 550 متر را از جمله مهمترین اقدامات شش ماه نخست امسال امور آبفا در شهر صحنه عنوان کرد.

وی با اشاره به کاهش نزولات جوی و خشکسالی های اخیر گفت: امید است که شهروندان در مصرف آب صرفه جویی و از مصارف غیرضروری اجتناب کنند.

مدیر امورآب و فاضلاب شهر صحنه در پایان گفت: آب کالای با ارزشی است به منظور رعایت الگوی مصرف و شیوه صحیح مصرفی این مایه حیات بخش باید فرهنگسازی لازم انجام شود و به خوبی از این نعمت خداوندی استفاده کنیم و بی رویه آن راهدر ندهیم.