فرصت دو ماهه استاندار خراسان شمالی به موسسه های مالی خصوصی

به گزارش خبرنگار مهر، ابوطالب شفقت ظهر شنبه در شورای برنامه ریزی و توسعه خراسان شمالی اظهار داشت: این موسسات باید منابع بانکی خود را در استان سرمایه گذاری کنند در غیر این صورت اجازه فعالیت به آنها را نخواهیم داد.

وی تصریح کرد: در حال حاضر 60 درصد از منابع بانکی استان توسط این موسسات در خارج از استان سرمایه گذاری می شود.



شفقت افزود: در این فرصت دو ماهه سه بانک ملی، کشاورزی و مسکن به عنوان نماینده استاندار سرمایه های این موسسات و نحوه توزیع آن در استان را ارزیابی می کنند.



وی ادامه داد: در صورت عدم بازگشت سرمایه های این موسسات به استان این موضوع در شورای پول و اعتبار مطرح و از فعالیت آنها در استان جلوگیری می شود.



نماینده عالی دولت در خراسان شمالی همچنین بر مدیریت منابع بانکی در استان تاکید کرد و اظهار داشت: باید تمام منابع بانکی کارخانه هایی نظیر پتروشیمی و سایر کارخانه های دیگر استان در بانک های داخل استان سرمایه گذاری شود.



وی گقت: تمام شرکتهای ملی و یا شرکتهایی که در استان خراسان شمالی فعالیت می کنند اما دفاتر آنها در خارج از استان دایر است نیز باید مالیات خود را در استان بپردازند.



وی همچنین به مدیران دستگاههای اجرایی استان گفت: باید با برنامه ریزی درست و صحیح به فکر تولید منابع باشیم تا اقتصاد استان رونق پیدا کند.



شفقت بیان داشت: با ابلاغ آیین نامه اجرایی شورای برنامه ریزی برنامه پنجم توسعه مدیران استان باید در چارچوب مبانی دینی برنامه ریزی داشته باشند.



وی با اشاره به تقلیل تعداد کارگروههای شورای برنامه ریزی از 13 کارگروه به هفت گروه، اظهار داشت: دبیرخانه ها موظفند کار گروههای فعالی داشته باشند و نتایج مصوبات کارگروههای خود را در شورای برنامه ریزی استان به تصویب برسانند.



شفقت هفت کارگروه شورای برنامه ریزی استان را کارگروه، اقتصادی و اشتغال، کارگروه امور زیربنایی، کارگروه سرزمین، محیط زیست و توسعه پایدار، کارگروه پژوهش، فناوری و تحول اداری، کارگروه سلامت و امنیت غذایی، کارگروه در آمدها و تجهیز منابع انسانی و کارگروه اور اجتماعی ، فرهنگی و خانواده عنوان کرد.



استاندار خراسان شمالی به سرشماری نفوس و مسکن که آبان ماه سال جاری اجرایی می شود نیز اشاره کرد و خواستار همکاری مدیران استانی به حوزه شهرستان بجنورد در خصوص ارائه امکانات لازم برای این حوزه شد.



وی همچنین از آمادگی خراسان شمالی برای دور چهارم سفرهای استانی هیئت دولت به استان خبر داد و گفت: استان این آمادگی را دارد تا هیئت دولت دور چهارم سفر خود را به این استان انجام دهد.



وی در ادامه تاکید کرد: مدیران دستگاههای اجرایی استان مصوبات سفرهای اول، دوم و سوم هئیت دولت به استان را بررسی کنند و مشکلات و دلایل عدم اجرا شدن بعضی از مصوبات را مشخص و با توجه به مصوبات اجرایی نشده، مصوبات دور چهارم سفرهای استانی را مطرح کنند.