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۱۶ مهر ۱۳۹۰، ۱۵:۴۱

مرادی به مهر خبر داد:

4 هزار پرونده برای واحدهای صنفی متخلف لرستان تشکیل شد

4 هزار پرونده برای واحدهای صنفی متخلف لرستان تشکیل شد

خرم آباد - خبرگزاری مهر: معاون نظارت و بازرسی سازمان صنعت، معدن و تجارت لرستان از تشکیل بیش از چهار هزار پرونده تخلف برای واحدهای صنفی در قالب طرح بازگشایی مدارس خبر داد.

یوسف مرادی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اجرای این طرح از تاریخ دهم شهریورماه تا دهم مهرماه سالجاری، اظهار داشت: در راستای اجرای طرح نظارتی ویژه هدفمند سازی یارانه ها و بازگشایی مدارس در سالجاری بازرسان سازمان برعملکرد واحدهای صنفی و صنعتی نظارت و تاکنون 34 هزار و 217 مورد بازرسی را انجام داده اند.

وی با اشاره به انجام بازرسی ها توسط این سازمان با همکاری مجامع امور صنفی، بیان داشت: واحدهای مورد بازرسی به طور عمده شامل مواد لبنی، پروتئینی، غلات، حبوبات، شیرینی جات، نهاده های دامی، مصالح ساختمانی، خدمات عمومی، پوشاک، کیف و کفش، دفترچه های دانش آموزی و لوازم التحریر بودند.

معاون نظارت و بازرسی سازمان صنعت، معدن و تجارت لرستان یادآور شد: در قالب این تعداد بازرسی 4 هزار و 208 پرونده تخلف تشکیل و پرونده واحدهای متخلف برای صدور حکم به مبلغ دو میلیارد و 223 میلیون و 315 هزار ریال به تعزیرات حکومتی معرفی شد.

مرادی همچنین به گشت های مشترک این سازمن با سایر دستگاههای اشاره کرد و یادآور شد: در این طرح به طور میانگین 70 گشت مشترک کار نظارت و کنترل بر عرضه کالاها را انجام داده اند.

وی ادامه داد: عمده گشت های مشترک سازمان صنعت، معدن و تجارت لرستان با معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی، دخانیات و تعزیرات حکومتی بوده است.

کد مطلب 1427250

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