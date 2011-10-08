به گزارش خبرگزاری مهر، این نمایش اثر بن جانسن با کارگردانی، طراحی و دراماتورژی مهدی کوشکی از روز یکشنبه 17 مهرماه در کارگاه نمایش مجموعه تئاتر شهر اجرای مجدد خود را آغاز می‌کند. این نمایش در نخستین دور اجرای خود با 35 اجرا در کارگاه نمایش با ظرفیت 37 صندلی، میزبان بیش از 2 هزار و 500 تماشاگر بوده و رکورد اجراهای کارگاه نمایش را شکسته است.

متن "ولپن" برای نخستین بار مستقیماً از زبان انگلیسی به فارسی ترجمه شده و مترجم آن نازنین حاجی زاده است. بازیگران این نمایش عبارتند از: محمود آقازاده، حسین امیدی، داوود پژمان فر، عنایت خادم بشیری، یکتا خاقانی، سعید خمان، مازیار سیدی، آوا شریفی، پدرام شریفی، آرش صباغ، امیرحسین طاهری، محمد طیب طاهر، صحرا فتحی، مصطفی کوشکی و حوریه محمدی.

"ولپن" تا جمعه 22 مهر، فقط به مدت یک هفته، هر روز در دو سانس 18 و 20 روی صحنه می‌رود. علاقمندان به دیدن این نمایش می‌توانند بلیت آن را از گیشه تئاتر شهر پیش خرید کنند. همچنین خرید بلیت از طریق وب سایت رسمی تئاتر شهر امکان پذیر است.



