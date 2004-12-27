" مكانيزم حوادث غير مترقبه اتحاديه اروپايي " اين بار به كمك كشورهاي جنوب آسيا شتافت

به گزارش خبرگزاري مهربه نقل ازپايگاه اينترنتي نخريشتن ، اتحاديه اروپايي پس از وقوع رشته زلزله هاي اقيانوس هند كه منجر به كشته شدن بيش از14هزار نفر از كشورهاي جنوب شرق آسيا شد آمادگي خود را براي ارائه هر گونه كمك اعلام كرد .

اين پايگاه خبري با اشاره به ايجاد " مكانيسم حوادث غيرمترقبه " در اتحاديه اروپايي كه از سال 2001 ميلادي كار خود را آغاز كرده است ، نوشت : اتحاديه اروپايي همواره در انديشه ايجاد راهي براي آسيب ديدگان حوادث مترقبه بود كه پس از بررسي هاي لازم به راه اندازي مكانيسم حوادث غير مترقبه منجر شد .

كميسيون اروپا با اعلام ارائه كمك 3 ميليون يورويي به زلزله زدگان كشورهاي آسياي جنوب شرقي خاطر نشان ساخت كه پيش از اين ازموجودي صندوق متعلق به مكانيسم مذكور براي كمك به آسيب ديدگان زلزله بم در ايران ، الجزاير و مراكش استفاده شده است .

بر اساس اعلام مقامات اتحاديه اروپايي كمكهاي اين مكانيسم درمراحل اوليه توزيع كمكهاي خود بيشتر درراستاي ارائه موادغذايي و امدادهاي پزشكي است . اتحاديه اروپايي از اين گونه كمكها " كمكهاي واقعي " ياد مي كند .