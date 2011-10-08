عوامل پدافند غیرعامل در طرح های جامع شهری دیده شود

به گزارش خبرگزاری مهر، محمود عیدی اظهار داشت: دستگاه های اجرایی صنعت، معدن و تجارت، آب و فاضلاب شهری و روستایی و شرکتهای خدمات رسان، آب و برق و گاز برای رعایت عوامل پدافند غیرعامل در طرح های جامع شهری برنامه های خود را به استانداری اعلام کنند.

وی تأکید کرد: برای حفاظت و حراست از شبکه های آبی چهارمحال و بختیاری، سدها، شبکه های برق و گاز رعایت این اصول غیرعاملی ضروری است.

معاون عمرانی استاندار چهارمحال و بختیاری افزود: دستگاه های دولتی برای بهره وری مطلوب از ساختمانها به منظور پیشگیری در زمان بحران ضابطه های لازم را رعایت کنند.

عیدی توجه به پدافند غیرعامل در تمامی زمینه ها در چهارمحال و بختیاری را ضروری بیان و تصریح کرد: ‌توجه به پدافند غیرعامل در ایجاد هوشیاری لازم برای کاهش آسیب پذیریها و توجه به محورهای پایدار توسعه از نظر امنیت و دفاع، نقش مهمی دارد.