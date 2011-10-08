70 هزار مترمربع به فضای حوزه های قضایی آذربایجان شرقی افزوده می شود

رضا مسعودی فر ظهر شنبه در حاشیه مراسم افتتاح پروژه ملی ساختمان جدید دادگستری شهرستان مرند به خبرنگار مهر گفت: طرح توسعه فضاهای جدید اداری، رفاهی و خدماتی حوزه های قضایی مناطق مختلف آذربایجان شرقی از سه سال پیش اجرایی شده است.

وی افزود: تا کنون بیش از 20 هزار مترمربع از هفتاد هزار مترمربع فضای اداری، رفاهی و خدماتی مورد بحث تکمیل و به بهره برداری رسیده که ساختمان های جدید دادگستری شهرستان های مرند، بناب، چاراویماق و دادگاه بخش مهربان سراب از جمله آن هاست.

معاون اداری مالی دادگستری آذربایجان شرقی همچنین از افتتاح ساختمان های جدید تشکیلات قضایی مناطق خداآفرین، هوراند و انزاب شبستر تا پایان سالجاری خبر داد.

وی گفت: پروژه مجتمع قضایی غرب کلانشهر تبریز هم با صرف اعتباری بالغ بر 100 میلیارد ریال در زمینی به مساحت 14 هزار مترمربع دارای 60 درصد پیشرفت عملیات فیزیکی است که تا اواخر نیمه نخست سال آتی تکمیل و مورد بهره برداری قرار خواهد گرفت.

مسعودی فر همچنین اعلام کرد: طرح جذب و گزینش نیروهای جدید قضایی و اداری مورد نیاز دادگستری ها و دادگاههای مناطق مختلف آذربایجان شرقی تا پایان سال جاری عملیاتی خواهد شد.