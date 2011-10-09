240 ناشر سراسری در نمایشگاه کتاب کرمانشاه شرکت می کنند

حجت الاسلام آفتابی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برگزاری نمایشگاه سراسری کتاب در 25 مهرماه، گفت: این نمایشگاه در محل دائمی نمایشگاه های استان کرمانشاه در بلوار شهید بهشتی، پارک شاهد برپا می شود.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمانشاه تاکید کرد: با توجه به استقبال خوب و بی نظیر مردم در سال های گذشته از نمایشگاه های کتاب، این نمایشگاه در سطح وسیع تری در استان برگزار خواهد شد.

وی تاکید کرد: 240 ناشر از سراسر کشور، در این نمایشگاه تازه ترین انتشارات خود را در زمینه های مختلف در اختیار دوست داران کتاب در کرمانشاه قرار می دهند.

آفتابی با اشاره به اینکه انتظار استقبال خوبی از این نمایشگاه داریم، گفت: با توجه به اینکه مردم کرمانشاه، مردمی فرهنگ دوست و اهل مطالعه هستند، قطعا حضوری چشمگیر و گسترده در نمایشگاه امسال کتاب خواهند داشت.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمانشاه، هدف برگزاری این نمایشگاه را ارتقای سطح کتاب و کتابخوانی دانست و تصریح کرد: وزارت فرهنگ، وظیفه دارد مردم را در مسیر کتابخوانی تشویق و ترغیب کند و یکی از وظایف مهم این وزارتخانه، اشاعه فرهنگ در تمام سطوح جامعه است و مهمتر از همه در این نمایشگاه کتاب های مورد نیاز با تخفیف ویژه در اختیار شهروندان قرار خواهد گرفت و ناشران نیز می توانند کتاب های خود را به صورت منظم عرضه کنند.

حجت الاسلام آفتابی گفت: ارشاد اسلامی بر اساس رسالتی که دارد، سعی و تلاش کرده است که مردم و قشر علاقمند به کتاب و خصوصا افرادی که اهل مطالعه اند با در اختیار گذاشتن جایگاه مفید که تمام کتاب ها در آن پیدا می شود به صورت مجموعه در اختیار همشهریان قرار گیرد و مقام معظم رهبری در راستای مطالعه و کتابخوانی تاکیدات فراوانی داشته اند.

وی افزود: در برگزاری این نمایشگاه، از همکاری خوب استاندار کرمانشاه، سپاسگزارم و موسسه نمایشگاه فرهنگی ایران نیز در برگزاری این نمایشگاه انصافا به ما کمک های فراوانی داشته است.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمانشاه در پایان گفت: امسال از تمام ناشران دعوت کرده ایم تا بهترین کتاب ها با کیفیت مطلوب و تخفیف ویژه در اختیار همشهریان قرار گیرد که در تمام زمینه های تخصصی، علمی، مذهبی و دینی مردم کتاب های مورد نیاز خود را تهیه نمایند و انتظار داریم که مردم همانند سال های گذشته از این نمایشگاه استقبال خوب و قابل توجهی داشته باشند.