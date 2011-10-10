جلالی در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد آخرین وضعیت خانه تاریخی شیخ بهایی افزود: تمامی دیوارهای این خانه به دلیل رطوبت از بین رفته و تا از بین رفتن کامل این خانه مدت کمی باقی مانده است.

به گفته وی، بارها مسئولان و کارشناسان شرکت آب و فاضلاب اصفهان در بازدید از این خانه، میزان رطوبت و خسارت وارده را تائید کرده اند اما متاسفانه تا این زمان اقدام به بازسازی و تعویض لوله ها نکرده اند.

مالک خانه شیخ بهایی گفت: سازمان میراث فرهنگی اصرار دارد که هیچ خانه تاریخی از ثبت خارج نشود این درحالی است که به مالکین هیچ حقی نیز داده نمی شود و در قبال تخریب و نابودی آثار تاریخی عکس العملی از خود نشان نمی دهد و فقط انتظار دارند که در فهرست آثار تاریخی باقی بماند.

جلالی تاکید کرد: از میراث فرهنگی انتظار داریم برای نجات خانه های تاریخی اصفهان از رطوبت اقدامی انجام دهد.