  1. جامعه
  2. سایر حوزه ها
۱۸ مهر ۱۳۹۰، ۱۲:۴۵

در گفتگو با مهر عنوان شد:

بی‌تفاوتی میراث فرهنگی و آب و فاضلاب اصفهان نسبت به نابودی خانه شیخ بهایی

بی‌تفاوتی میراث فرهنگی و آب و فاضلاب اصفهان نسبت به نابودی خانه شیخ بهایی

مالک خانه شیخ بهایی گفت: سازمان میراث فرهنگی اصفهان و همچنین شرکت آب و فاضلاب در مقابل خرابی خانه تاریخی شیخ بهایی و میزان رطوب بالای آن عکس العملی نشان نمی دهند.

جلالی در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد آخرین وضعیت خانه تاریخی شیخ بهایی افزود: تمامی دیوارهای این خانه به دلیل رطوبت از بین رفته و تا از بین رفتن کامل این خانه مدت کمی باقی مانده است.

به گفته وی، بارها مسئولان و کارشناسان شرکت آب و فاضلاب اصفهان در بازدید از این خانه، میزان رطوبت و خسارت وارده را تائید کرده اند اما متاسفانه تا این زمان اقدام به بازسازی و تعویض لوله ها نکرده اند.

مالک خانه شیخ بهایی گفت: سازمان میراث فرهنگی اصرار دارد که هیچ خانه تاریخی از ثبت خارج نشود این درحالی است که به مالکین هیچ حقی نیز داده نمی شود و در قبال تخریب و نابودی آثار تاریخی عکس العملی از خود نشان نمی دهد و فقط انتظار دارند که در فهرست آثار تاریخی باقی بماند.

جلالی تاکید کرد: از میراث فرهنگی انتظار داریم برای نجات خانه های تاریخی اصفهان از رطوبت اقدامی انجام دهد.

کد مطلب 1427305

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها