حضور پرشور بخش خصوصی در هفتمین جشنواره فیلم کوتاه دینی رویش

به گزارش خبرگزاری مهر، بخش خصوصی با 18 فیلم در بخش‌ها‌ی مختلف این جشنواره حضوری فعالانه و پرشور دارد. سال گذشته 12 فیلم به تهیه کنندگی بخش خصوصی در جشنواره رویش به نمایش درآمدند.

همچنین تولیدات حوزه هنری که به این جشنواره راه یافته اند نسبت به سال گذشته افزایش یافته است. امسال 14 فیلم از حوزه های هنری خراسان رضوی، سمنان،‌ خوزستان، قم و کردستان (هر کدام یک فیلم)، مازندران و اصفهان (هر کدام دوفیلم ) و تهران (5 فیلم) و مرکز مطالعات انیمیشن (یک فیلم) در این جشنواره به نمایش درمی‌آیند. در جشنواره رویش ششم تولیدات حوزه هنری حاضر در جشنواره 12 فیلم بود.

در جشنواره هفتم رویش انجمن سینمای جوان با سه فیلم شرکت می‌کند. یک فیلم از همدان و دو فیلم از تهران. سال گذشته این انجمن هفت فیلم در جشنواره داشت. صدا و سیما نیز امسال با دوفیلم از مرکز بوشهر و شبکه اول سیما در جشنواره حاضر خواهد شد. در جشنواره رویش سال گذشته 6 فیلم از صدا و سیما روی پرده رفتند.

مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی که سال گذشته با یک فیلم در جشنواره حضور داشت با چهار فیلم در جشنواره امسال شرکت خواهد کرد. هفتمین جشنواره فیلم کوتاه دینی رویش 29 مهر تا دوم آبان ماه در مشهد مقدس برگزار می شود.